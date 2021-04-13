Microsoft выпустила новые беспроводные наушники Surface и гарнитуры с физическими кнопками Microsoft Teams

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Вместе с линейкой ноутбуков Surface Laptop 4 компания Microsoft представила наушники Surface Headphones 2 Plus и парочку новых гарнитур, общей чертой которых является наличие отдельных физических кнопок для быстрого запуска мессенджера Microsoft Teams.

В последнее время Microsoft активно продвигает свой мессенджер за счет нового оборудование. В прошлом месяце Microsoft представила «умные» колонки для расшифровки и перевода онлайн-собраний в реальном времени, а в январе Dell анонсировала новые мониторы с отдельными кнопками Microsoft Teams. И хотя это уже не первые наушники с отдельной кнопкой Microsoft Teams, Microsoft явно пытается сделать это новым стандартом.

Обновленные беспроводные наушники Surface Headphones 2 Plus for Business отличаются от прошлогодней модели отдельной физической кнопкой Microsoft Teams и обновленным USB-адаптером со светодиодным индикатором статуса микрофона.

Как явствует из названия, Microsoft продает Surface Headphones 2 Plus for Business только для бизнеса и образовательных учреждений. С сегодняшнего дня они доступны в черном цвете в онлайн-магазине Microsoft. В США рекомендованная цена составляет 300 долларов.

Новейшая беспроводная гарнитура Modern Wireless Headset предлагает те же возможности, что беспроводная гарнитура Xbox, только для ПК и ноутбуков. Она включает в себя мягкие амбушюры, микрофон, который автоматически отключается при переводе в вертикальное положение, а также элементы управления на ухе для отключения звука, регулировки громкости и запуска Teams.

И хотя гарнитура подключается по интерфейсу Bluetooth для работы с Microsoft Teams отдельно требуется фирменный USB-адаптер (он входит в комплект поставки). На одном заряде устройство может проработать до 50 часов в режиме прослушивания музыки и до 30 часов в режиме голосовых звонков в Microsoft Teams. Полная зарядка занимает около 2,5 часа. Гарнитура Modern Wireless Headset начнется продаваться в отдельных регионах в июне. Ее цена пока не объявлена.

В качестве альтернативы беспроводной Modern Wireless Headset предлагается проводная Microsoft Modern USB Headset с подключением по USB-A, мягкими амбушюрами и блоком управления с кнопками отключения звука, регулировки громкости и запуска Teams. Ее рекомендованная цена в США — 50 долларов. Эта гарнитура поступит в продажу в июне для бизнеса и образовательных учреждений.