Dell анонсировала новые ноутбуки Latitude и Precision с процессорами Tiger Lake-U и мониторы для видеоконференций





Компания Dell подготовила к выпуску несколько новых компьютерных систем и мониторов для коммерческих потребителей. Все устройства призваны облегчить возможность удалённого общения.

Одной из новинок является ноутбук Dell Latitude 9420, оснащённый мощными динамиками и улучшенной камерой с возможностью автоматической подстройки яркости и размытия фона. В устройстве используется процессор Intel Core vPro 11-го поколения с технологией Intel Visual Sensing. Также сообщается о наличии 15-дюймового дисплея с разрешением Full HD или 4K UHD и высокоскоростных модулей беспроводной связи WiFi 6E и 5G. Ноутбук Dell Latitude 9420 поступит в продажу весной 2021 года по рекомендованной цене от $1949.

Новые ноутбуки Dell серии Latitude 5000 и Precision 3560 являются первыми компьютерами, в конструкции которых используется биопластик из древесных отходов. Это побочный продукт процесса производства бумаги. Крышки ноутбуков на 21% изготовлены из этого материала. Ноутбук Precision 3560 можно будет купить с 12 января по цене от $1189.

В ноутбуках Latitude 9420 и Latitude 9520 реализованы расширенные функции безопасности, такие как SafeShutter. Это первый в отрасли автоматический затвор веб-камеры, который автоматически синхронизируется с приложениями для видеоконференций и, соответственно, открывается или закрывается. Модель Latitude 9520 будет доступна весной 2021 года, но её цена пока не сообщается.

Ещё компания Dell анонсировала несколько мониторов для видеоконференций: Dell 24 Video Conferencing Monitor C2422HE, Dell 27 Video Conferencing Monitor C2722DE и Dell 34 Curved Video Conferencing Monitor C3422WE. При этом модель Dell 34 Curved Video Conferencing Monitor C3422WE является первым в мире 34-дюймовым изогнутым монитором, сертифицированным для Microsoft Teams. Все три устройства поддерживают безопасное распознавание лица пользователя для авторизации и возможность управления без использования рук. Эти новинки поступят в продажу с 16 февраля по цене $519,99, $719,99 и $1149,99, соответственно.

Для обычной работы предназначен новый монитор Dell UltraSharp 40 Curved WUHD Monitor (U4021QW). Это первая в мире 40-дюймовая изогнутая широкоформатная модель с разрешением 5K2K. Её можно будет купить с 28 января по цене $2099,99. Все новые мониторы Dell оснащены решением ComfortView Plus, которое устраняет излучение в синем диапазоне спектра, сохраняя при этом естественную цветопередачу.

Источник: videocardz