NVIDIA выпустила временное решение для падения производительности в играх в Windows 11 22H22

Компания NVIDIA знает о проблемах с производительностью видеокарт GeForce после установки обновления Windows 11 22H2, и обещает скорое их решение. В результате установки обновления пользователи дискретных видеокарт столкнулись с лагами, резкими скачками частоты кадров и существенным замедлением игр даже на мощных ПК.

NVIDIA GeForce Experience 3.26 BETA is available and recommended for Microsoft Windows 11 22H2 users. This update resolves performance related issues some users may observer after the update.

✅ Download here: https://t.co/ifYtZgddOv

✅ Release Highlights: https://t.co/Ak9VWUsKwR pic.twitter.com/XzvZApU8Yt

— NVIDIA Customer Care (@nvidiacc) September 23, 2022