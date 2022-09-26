NVIDIA выпустила временное решение для падения производительности в играх в Windows 11 22H22

Компания NVIDIA знает о проблемах с производительностью видеокарт GeForce после установки обновления Windows 11 22H2, и обещает скорое их решение. В результате установки обновления пользователи дискретных видеокарт столкнулись с лагами, резкими скачками частоты кадров и существенным замедлением игр даже на мощных ПК.

NVIDIA GeForce Experience 3.26 BETA is available and recommended for Microsoft Windows 11 22H2 users. This update resolves performance related issues some users may observer after the update.

✅ Download here: https://t.co/ifYtZgddOv

✅ Release Highlights: https://t.co/Ak9VWUsKwR pic.twitter.com/XzvZApU8Yt — NVIDIA Customer Care (@nvidiacc) September 23, 2022

NVIDIA объясняет проблему некоторыми новыми функциями отладки графики, которые были включены по ошибке. Компания публично признала проблему и выпустила новую бета-версию программного пакета GeForce Experience, которая устраняет замедление. Проблема связана с дополнительным программным обеспечением, а не с самими драйверами – если установить драйверы без прочего ПО GeForce Experience, проблем быть не должно.

Именно из-за подобных ошибок Microsoft выпускает основные обновления Windows поэтапно, начиная с небольшой группы компьютеров и двигаясь дальше. Компания усвоила этот урок в начале эры Windows как услуги, когда такие проблемы, как неработающие веб-камеры и приложения, а также потери данных возникали в начале процесса масштабного публичного развертывания значительных обновлений.