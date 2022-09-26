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NVIDIA выпустила временное решение для падения производительности в играх в Windows 11 22H22

NVIDIA выпустила временное решение для падения производительности в играх в Windows 11 22H22

Компания NVIDIA знает о проблемах с производительностью видеокарт GeForce после установки обновления Windows 11 22H2, и обещает скорое их решение. В результате установки обновления пользователи дискретных видеокарт столкнулись с лагами, резкими скачками частоты кадров и существенным замедлением игр даже на мощных ПК.

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NVIDIA объясняет проблему некоторыми новыми функциями отладки графики, которые были включены по ошибке. Компания публично признала проблему и выпустила новую бета-версию программного пакета GeForce Experience, которая устраняет замедление. Проблема связана с дополнительным программным обеспечением, а не с самими драйверами – если установить драйверы без прочего ПО GeForce Experience, проблем быть не должно.

NVIDIA GeForce Experience 3.26 BETA

Именно из-за подобных ошибок Microsoft выпускает основные обновления Windows поэтапно, начиная с небольшой группы компьютеров и двигаясь дальше. Компания усвоила этот урок в начале эры Windows как услуги, когда такие проблемы, как неработающие веб-камеры и приложения, а также потери данных возникали в начале процесса масштабного публичного развертывания значительных обновлений.

Microsoft случайно выпустила обновление Windows 11 22H2 для неподдерживаемых ПК

 


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