Microsoft займётся разработкой облачных игр, направление возглавит бывшая сотрудница Google Stadia и Valve Ким Свифт





В то время как Google отказывается от идеи создания игр специально для облачной среды, компания Microsoft наоборот – заинтересовалась такой возможностью. Программный гигант нанял бывшего Ким Свифт. Ранее она занимала должность директора по дизайну Google Stadia, а до того была дизайнером уровней в Valve, где работала над играми Portal, Left 4 Dead и Left 4 Dead 2. Об этом стало известно благодаря недавнему интервью.

«Ким собирается создать команду, которая сфокусируется на новых возможностях в облаке», — сказал глава направления издания игр Xbox Game Studios Питер Вайс.

Он также добавил, что целью Microsoft в этом направлении является создание «облачных игр».

В Google Stadia Ким Свифт «контролировала разработку десятка сторонних игр сторонних разработчиков» и «определяла потенциальные направления разработки в Google, которые позволят превратить их в новый собственный проект с использованием передовых инновационных технологий и машинного обучения». Таким образом, она работала с Google и ближайшими партнёрами компании над играми, которые могли бы использовать преимущества облака.

По сути, игры, в которые можно играть в облачных сервисах, таких как Google Stadia, Amazon Luna и Microsoft xCloud, не являются «облачными». Они были разработаны для работы на существующих консолях и ПК. Каждая игра, в которую пользователи играют на Microsoft xCloud, запускается на одной плате Xbox в серверной стойке, поэтому она не сильно отличается от игры на консоли Xbox дома. Преимущества такого подхода заключаются в том, что пользователю не нужно загружать игры, устанавливать обновления для них.

Но Google ранее пообещала, что когда-нибудь предложит больше возможностей благодаря полностью облачным играм. Это могут быть игры, которые потенциально способны использовать мощность нескольких серверов, чтобы предоставить игровой процесс и графику, недостижимые для одиночных игровых систем. Google привлекла Джейд Рэймонд, чтобы она возглавила её собственные студии разработки. В 2019 году говорилось, что потребуется «несколько лет», прежде чем выйдет игра, «которая будет полностью использовать облако». Но в начале этого года Google закрыла проект по разработке облачных игр. После этого Джейд Рэймонд занялась разработкой игр для Sony (без упоминания облачной основы), а Ким Свифт – присоединилась к Microsoft с целью создания игр, изначально ориентированных на облачный стриминг.

Пока что в Microsoft не готовы делиться подробностями. Возможно, разработка потребует несколько лет. Ранее автор игр Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима неоднократно заявлял, что хотел бы создать игру специально для потоковой передачи, и ресурс VentureBeat заявлял, что Microsoft ведет переговоры о заключении сделки.

Источник: The Verge