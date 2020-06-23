Microsoft закрывает сервис Mixer с 22 июля 2020 года. Стримеры и подписчики перейдут на Facebook Gaming, а «звезды» Ninja и Shroud теперь свободны от обязательств





Компания Microsoft официально объявила о закрытии стримингового сервиса Mixer, ориентированного на геймеров с 22 июля 2020 года. Развивать этот сегмент дальше компания будет совместно с Facebook Gaming, при этом крупные «звезды» платформы вроде Ninja и Shroud освобождены от обязательств и теперь могут стримить на любой понравившейся им платформе.

Основной причиной закрытия Mixer в Microsoft назвали недостаточно быстрый рост аудитории, который позволил был на равных конкурировать с Twitch, YouTube и Facebook Gaming. Именно поэтому в компании решили не тратить деньги на поддержку успешного в отдаленной перспективе сервиса, а объединить усилия с Facebook, сосредоточившись на дальнейшей интеграции xCloud в Facebook Gaming.

Решение о закрытии Mixer стало полной неожиданностью для всех причастных, так как в условиях карантина спрос на онлайн-развлечения вырос, вдобавок в последнее время Microsoft достаточно агрессивно подписывала контракты с популярными стримерами. По слухам, переход вышеупомянутых Тайлера «Ninja» Блевинса и Майкла «Shroud» Гpжесика с Twitch на Mixer обошелся Microsoft в несколько десятков миллионов долларов (только Ninja заплатили порядка $20-30 млн).

Все существующие стримеры и подписчики Mixer смогут перейти на платформу Facebook Gaming, сохранив аналогичные условия монетизации и уровень аккаунтов. Сервис Mixer будет работать до 22 июля 2020 года, после чего станет перенаправлять на страницу Facebook Gaming. Подробности переноса аккаунтов раскрыты по следующей ссылке.

Напомним, что сервис Mixer был запущен в начале 2016 года под именем Beam, а уже в конце года его приобрела Microsoft. В 2017 году платформа пережила ребрендинг и нацелилась на конкуренцию с Twitch, который является самым популярным сервисом для стриминга игр.

Источник: The Verge, Mixer