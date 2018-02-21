В стриминговом сервисе Microsoft Mixer теперь можно покупать игры прямо во время их трансляций

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В игровом стриминговом сервисе Mixer появилась новая функция, призванная упростить покупку игр в процессе просмотра стримов. Эта возможность получила название Direct Purchases.

При помощи функции Direct Purchases пользователи смогут совершать покупки игр и дополнений прямо во время просмотра стрима, не покидая его. Для этого достаточно кликнуть по стриму, после чего появится всплывающее окно с предложением купить просматриваемую игру или DLC. При этом не нужно переключаться на страницу магазина, использовать коды или токены. После покупки игра автоматически добавляется в библиотеку пользователя Windows 10 и Xbox.

Кроме того, те пользователи, которые ведут трансляцию игры, смогут зарабатывать на таких покупках зрителей. С каждой покупки, совершённой зрителем при помощи функции Direct Purchases, автор стрима будет получать доход в сумме 5% от стоимости покупки. При этом ему не нужно будет беспокоиться о том, чтобы добавлять нужную ссылку в описание трансляции. Достаточно лишь активировать функцию для стрима.

Функция Direct Purchases доступна для всех более чем 5 тыс. игр, представленных в магазине Microsoft Store, включая проекты Xbox, Windows 10 & Xbox Play Anywhere и DLC.

Источник: Engadget