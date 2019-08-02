Популярный Fortnite-стример Ninja объявил об уходе с Twitch ради экслюзивных стримов на платформе Mixer, принадлежащей Microsoft





Самый известный в мире Fortnite-стример Тайлер «Ninja» Блевинс объявил об уходе с платформы Twitch. Теперь все стримы автора будут проходить эксклюзивно на платформе Mixer, принадлежащей Microsoft. В честь перехода Ninja на Mixer пользователи могут запросить бесплатную подписку на его канал, который собрал более 250 тыс. подписчиков менее чем за 24 часа.

На данный момент на платформе Twitch у Ninja порядка 14,7 млн подписчиков и стример рассчитывает, что заметная часть его фанатов последует за ним на Mixer. Для сравнения, на платформе Mixer с апреля по июнь было просмотрено 119,1 млн часов видео, тогда как на Twitch этот параметр составил 2,7 млрд часов. С другой стороны, показатели Mixer выросли на 357% по сравнению с прошлым годом, так что появление на этой платформе такого популярного стримера способно придать развитию сервиса мощный толчок. Интересно, что после анонса приложение Mixer заняло первую строчку в рейтинге приложений App Store.

Отметим, что сервис Mixer был запущен в начале 2016 года под именем Beam, а уже в конце года его приобрела Microsoft. В 2017 году платформа пережила ребрендинг и нацелилась на конкуренцию с Twitch, который в данный момент является самым популярным сервисом для стриминга игр.

Напомним, что в начале года Ninja получил $1 млн от EA за стрим «королевской битвы» Apex Legends в первые часы после релиза. А журнал Time назвал его одним из самых влиятельных людей мира.

Источник: Engagdet