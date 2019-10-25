Популярный стример Shroud (Майкл Гpжесик) последовал примеру Ninja и тоже перешел с Twitch на Mixer
В начале августа сообщества геймеров и стримеров всколыхнул переход популярного Fortnite-стримера Ninja (Тайлер Блевинс) с платформы Twitch на конкурирующий сервис Mixer, принадлежащей Microsoft. Теперь его примеру последовал еще один крупный стример Shroud (Майкл Гpжесик).
Бывший профессиональный игрок в Counter-Strike: Global Offensive собрал весьма солидную базу фанатов своего творчества. Только на Twitch на него были подписаны более 7 млн пользователей, вдобавок еще 5,5 млн зрителей следили за его стримами на YouTube. Согласно данным ресурса StreamElements, с июля по сентябрь текущего года фанаты посмотрели более 18 млн часов стримов Shroud’а только на Twitch.
Same shroud. New home.https://t.co/eZV2GBBSsY pic.twitter.com/AHaajkjees
— Michael Grzesiek (@shroud) October 24, 2019
На стримах Майкл Гpжесик играет в такие популярные шутеры, как PlayerUnknown’s Battlegrounds, Call of Duty Black Ops 4 (Blackout), Rainbow Six Siege и Apex Legends. На новой платформе Mixer он продолжит делать то же самое, но наверняка получит более выгодные условия.
Отметим, что с переходом Shroud’а платформа Mixer еще больше увеличит количество пользователей, в свою очередь Twitch предстоит не только найти замену двум самым популярным игровым стримерам, но еще и удержать своих новых звезд, например Fortnite-стримера Nicholas «Nick Eh 30» Amyoony, которого сервис переманил с YouTube.
Источник: Engadget