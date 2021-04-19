Microsoft запускает бета-тест xCloud на iOS и ПК





Облачный игровой сервис Microsoft Xbox Cloud Gaming (xCloud) станет доступным на платформах iOS и ПК, начиная с 20 апреля. Сервис будет работать на устройствах через браузеры, что позволит подписчикам Xbox Game Pass Ultimate играть в игры Xbox на iPhone, iPad и ПК. Пока что речь идёт о бета-тесте, который обладает некоторыми ограничениями. Для участия в бета-тесте требуется приглашение.

Пользователи смогут работать с Microsoft xCloud через сайт www.xbox.com/play. Для доступа к сервису потребуется воспользоваться браузерами Edge, Chrome или Safari. В рамках бета-теста можно оценить более 100 игр. Участники тестирования смогут использовать совместимый контроллер, подключаемый через интерфейсы Bluetooth или USB. Также поддерживается управление с помощью настраиваемых сенсорных элементы управления.

Microsoft намерена постоянно рассылать приглашения игрокам во всех 22 поддерживаемых странах. К сожалению, Украина в их перечень не входит. Во время бета-теста планируется изучать отзывы и продолжать улучшать взаимодействие. Открыть общий доступ к xCloud для всех участников Xbox Game Pass Ultimate планируется в ближайшие месяцы.

Источник: The Verge