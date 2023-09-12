Microsoft запускает кредитную карту Xbox Mastercard – с баллами, которые можно обменять в играх

Баллы на карту можно заработать при покупке игр или оформлении подписки на Netflix и т.д.

В сентябре Microsoft запустит Xbox Mastercard – бесплатную годовую платежную карту, выпущенную компанией Barclays. Покупки, совершенные с ее помощью, будут генерировать баллы, которые можно использовать в играх и приложениях Xbox.

Пока карта Xbox Mastercard доступна исключительно для тестировщиков Xbox в США.

«‎С помощью кредитной карты Xbox Mastercard игроки могут зарабатывать карточные баллы за ежедневные покупки, чтобы обменивать их на игры и дополнения на xbox.com», — объясняет Дэйв МакКарти, CVP службы игроков Xbox. «Карта Xbox Mastercard будет доступна эксклюзивно для инсайдеров Xbox в 50 штатах, начиная с 21 сентября, а для всех игроков Xbox в 50 штатах – в 2024 году».

Каждый потраченный доллар генерирует балл – 1500 баллов, к примеру, будет достаточно, чтобы получить подарочную карточку на $15, которую можно обменять в онлайн-магазине Microsoft Xbox.

Владельцы карт Xbox Mastercard будут зарабатывать по 5 баллов за каждый $1, потраченный на продукты в онлайн-магазине Microsoft Store, 3 балла за каждый $1, потраченный на потоковые сервисы, такие как Netflix и Disney Plus, и 3 балла за каждый $1, потраченный на службы доставки Grubhub и DoorDash.

Годовая процентная ставка колеблется от 20,99% до 31,99%, в зависимости от кредита.

Владельцы карт получат бонус в размере 5000 баллов (эквивалент $50) сразу после первой покупки, а также 3 месяца подписки Xbox Game Pass Ultimate (их можно подарить друзьям или семье, если вы уже являетесь участником Game Pass).

Для карты разработано пять дизайнов, есть возможность настройки с помощью тега игрока.

В 2005 году Microsoft уже запускала для подписчиков Xbox Live бесплатную карту лояльности Xbox Live Diamond, предоставлявшую скидки в розничных продавцах-участниках. Sony также предлагает собственную кредитку PlayStation с системой баллов, которую можно обменять на игры, фильмы, электронику и т.д.