Мінцифра підписала меморандум щодо співпраці з Amazon (AWS) для прискорення розвитку хмарних технологій в Україні





Мінцифра продовжує підписувати меморандуми щодо співпраці з міжнародними технологічними гігантами, і її новим потенційним партнером став лідер ринку хмарних сервісів — Amazon (AWS).

Документ — Меморандум про взаєморозуміння щодо прискорення цифрової трансформації та впроваджень інновацій в Україні — підписали 15 липня у Лондоні віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та Директор з цифрових трансформацій у державному секторі AWS Ліам Максвелл.

Михайло Федоров у своїй заяві назвав підписання меморандуму «позитивним сигналом іншим великим міжнародним компаніям та брендам про те, що в Україну можна і потрібно заходити» та підкреслив, що «команда робить все для того, щоб Україна асоціювалася у світі з цифровим проривом».

Серед перерахованих у пресрелізі Мінцифри напрямів роботи:

Розвиток навичок роботи з хмарними технологіями з метою впровадження програм навчання і сертифікації, що базується на хмарних рішеннях. У межах програми українські навчальні заклади зможуть приєднатися до AWS Academy, що надає студентам, викладачам та навчальним закладам ресурси для прискорення навчання хмарних технологій. Програма передбачає безкоштовні сервіси, які доступні необмеженій кількості студентів і викладачів.

Підтримка у впровадженні стратегії Міністерства з розвитку ІТ-інфраструктури та поширенні хмарних технологій. Зокрема, за рахунок розвитку малого середнього бізнесу та стартапів, які використовують хмарні рішення Програми, як AWS Activate, пропонують безкоштовні інструменти для розвитку бізнесу, надають ресурси на використання хмарних сервісів AWS, навчальні програми та консультації експертів. Вони вже допомогли українським стартапам, наприклад, Preply, де з моменту запуску провели понад 10 мільйонів уроків для студентів.

Співпраця з питань модернізації ІТ-систем та політики Міністерства у сфері хмарних технологій.

Залишається згадати, що за останній рік Мінцифра підписала декілька таких меморандумів. З них найбільш сенсаційний — з компанією Microsoft наприкінці 2020 року, коли у міністерстві розповіли заяву про потенційні інвестиції 500 млн гривень, будівництво дата-центрів, а також пообіцяли запуск сервісів Xbox до кінця 2020 року. Що іронічно, в той же день в Microsoft уточнила, що поки лише розглядають можливість співпраці й нічого такого не планують.

Чи потрібно нагадувати, що меморандум є документальною формою декларації намірів, але не накладає ніяких юридичних зобов’язань виконання домовленостей. Тому поки не зрозуміло, що саме чекати від цієї угоди та чи чекати щось взагалі, особливо пам’ятаючи попередні гучні заяви щодо будівництва дата-центру Amazon в Україні, які так і лишились пустими словами.