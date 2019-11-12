Арахамия хочет уговорить Google перенести европейский офис из Дублина в Киев, а заодно «раскрутить» Amazon на дата-центр





Сегодня на сайте Liga.net вышло большое интервью с Давидом Арахамией, в нем лидер президентской фракции «Слуга народа» рассказал об «активной стадии переговоров» с несколькими ведущими технологическими корпорациями. Особенно примечательным являетя предмет переговоров с Google — команда Арахамии договаривается с поисковым гигантом о… переносе европейского офиса из Дублина в Киев.

Объяснить, почему Google вдруг ни с того ни с сего должен переносить офис из Дублина в Киев, Давид Арахамия, конечно же, не стал. Рассуждая на тему перспективности этой затеи, можно сказать одно: скорее Tesla построит следующую гигафабрику в Тернополе, чем Google перенесет офис из Дублина в Киев.

О переговорах с Google Арахамия рассказал, отвечая на вопрос о «приходе» больших техгигантов в Украину. Там же он упомянул о переговорах с Amazon по поводу строительства в Украине дата-центра — естественно, без какой-либо конкретики. Без PayPal тоже не обошлось, но об этом мы вчера уже писали. Ниже приводим диалог:

— Вы близки к IT-бизнесу. Приход Apple в Украину. Ведет ли кто-то переговоры? Какие могут быть варианты? RnD, представительство или ничего? — Я про Apple ничего не слышал. Мы договорились с Rakuten, хозяевами Viber. Мы сейчас разговаривали с Binance, крупнейшей криптобиржей. Разговариваем сейчас с Amazon о приходе в Украину. Речь о дата-центре. Мы разговариваем с Google о переносе штаб-квартиры из Европы сюда. — Facebook? — Facebook нет. У них позиция, что RnD им не нужен, он у них там весь сконцентрирован. А sales office у них в России. Мы разговариваем активно с PayPal и пытаемся их затянуть, хотя это задача из неподъемных, потому что они не видят в нас рынка. Мы сейчас придумали новую стратегию переговоров с ними. Я надеюсь, она сработает. Не хочу спойлерить. У них же есть представительство в России и они все время пытаются задавить появление PayPal в Украине. — Из тех, кого вы назвали, кто самый реальный? — Все реальные. Везде активная фаза переговоров.



Источник: Liga.net