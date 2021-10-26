Мінцифра повідомила про заощаджені 25 млн грн на програмі «Ноутбук кожному вчителю»

Усього міністерство розраховує заощадити більше ніж 100 млн гривень завдяки контролю за цільовим використанням субвенції та додатково забезпечити понад 5 000 вчителів ноутбуками.

Мінцифра провела експертизу договорів на закупівлю ноутбуків за субвенцією у 5 областях — Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській та Печерського району Києва. У результаті заощаджено понад 24,7 млн грн. У Чернігівській області завдяки економії понад 800 тисяч грн вдалося забезпечити додатково 44 вчителі якісною технікою. Наразі підписуються договори й скоро ноутбуки почнуть доставляти у школи. Усього техніку отримають понад 13 тисяч учителів у цих областях, зазначають у відомстві.

Проєкт «Ноутбук кожному вчителю» анонсували у липні, його реалізують Мінцифра та МОН. З бюджету виділено 980 млн грн на придбання ноутбуків для вчителів, щоб зробити процес навчання більш сучасним і доступним. Усього в рамках мільярдної державної субвенції МОН розраховує закупити для вчителів понад 60 тис. ноутбуків за очікуваної вартості у 20 тис. грн за одиницю техніки.

Такі ОДА, як Дніпропетровська та Житомирська, одними з перших оприлюднили закупівлі, завдяки чому там вже відбулись торги та було отримано всі необхідні погодження. Загалом, ОДА вже оголосили всі заплановані 38 тендерів:

34 завершили приймати заявки

23 визначились з переможцями

5 вже отримали висновок Національної Програми Інформатизації

Окремо зазначається, що всі РДА Києва оголосили тендери (всього — 14), а за результатами одного тендеру РДА вже визначили переможця.

Учителі отримуватимуть техніку одразу після того, як місцеві державні адміністрації проведуть закупівлі та підпишуть договори з постачальниками.

Раніше Мінцифра створила спеціальний дашборд, щоб охочі могли зручно відстежувати розподіл коштів та хід реалізації проєкту на всіх його етапах. Також відомство перевіряє кожну закупівлю та у вересні повідомляло про запобігання розкраданню 300 млн грн державних коштів на закупівлі комп’ютерної техніки на програмі «Ноутбук кожному вчителю».