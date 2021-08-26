Мінцифра: українці без гаджетів чи доступу до інтернету зможуть отримати послуги в «Дії» у ЦНАПах





Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що українці, які не мають сучасних гаджетів чи доступу до інтернету, зможуть отримати державні послуги в «Дії» у спеціально облаштованих місцях ЦНАП.

Нещодавно кількість Центрів з місцями для самообслуговування, де українці можуть скористатися порталом Дія, зросла до 1000 точок. У таких ЦНАПах адміністратори надають держпослуги відвідувачам, навчають користуватися порталом «Дія», консультують та допомагають отримати послуги онлайн.

«Наявність спеціально облаштованих місць з комп’ютерами з доступом до інтернету в кожному ЦНАПі зменшить цифровий розрив між представниками поколінь та жителями різних населених пунктів, адже забезпечить усіх рівним доступом до сучасних сервісів» Людмила Рабчинська, заступниця Міністра цифрової трансформації.

Для розширення мережі та спрощення процесу надання адмінпослуг Мінцифра спільно з Програмою «U-LEAD з Європою» створила спеціальний методичний посібник (.PDF) з рекомендаціями. Також в рамках ініціативи було створено навігаційний вказівник, що допоможе відвідувачам зорієнтуватись та швидше знайти місце для користування порталом «Дія».

20 серпня в «Дії» з’явились цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19. Водночас багатьом так і не вдалось отримати послугу через деякі технічні помилки, допущені при її реалізації. Зокрема, досить розповсюдженою є проблема з неточностями при внесенні медичними працівниками записів про вакцинацію до головного електронного реєстру МОЗ, з якого підтягуються дані. У Мінцифрі у таких випадках радять користувачам самостійно звертатись у центри вакцинації / медзаклади / сімейного лікаря для уточнення та при необхідності внесення змін.