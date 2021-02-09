Мінцифри: Українці почали вдвічі частіше користуватися електронним підписом (майже 4 млрд операцій за 2020 рік)





Міністерство цифрової трансформації України проаналізувало та оцінило стан розвитку сфери електронних довірчих послуг за 2019-2020 роки. Згідно результатам статистичних даних про діяльність кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг майже 4 млрд операцій з використанням електронного підпису та печатки провели торік в Україні — це вдвічі частіше, ніж у 2019 році.

Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг — це приватні і державні підприємства, банки та інші організації, які видають електронні підписи, печатки та формують під час їх накладення позначки часу. Кількість надавачів, які використовують міжнародні алгоритми електронного підпису, зросла — у 2019 їх було лише 3 з 22, а торік 6 із 20.

У 2020 році кількість виданих е-підписів сягнула 7,2 млн. Це на 69% більше, ніж у 2019 році — 4,3 млн. Українці впевнено переходять на користування електронними підписами, оскільки ним користуватися безпечно та зручно.

Якщо у 2019 році лише 8% усіх підписів зберігали на захищених носіях, то в 2020 році вже 11%. Це означає, що українці стали більш обізнаними у сфері електронних довірчих послуг та почали відповідальніше ставитися до зберігання своїх даних.

«Збільшення операцій з використанням електронного підпису — наслідок не лише карантинних обмежень, а й роботи Мінцифри. Оскільки підвищення якості надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, рівня довіри до них та популяризації центральним засвідчувальним органом — одне з пріоритетних завдань Міністерства», — підкреслила Людмила Рабчинська, заступник Міністра цифрової трансформації.

Зазначимо, що отримати кваліфіковані та вдосконалені електронні підписи можна у кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (перелік за посиланням).

Джерело: Мінцифри