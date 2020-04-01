Минцифры объявило конкурс IT-проектов #HackCorona in Ukraine с призовым фондом 4 млн грн

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Министерство цифровой трансформации Украины официально объявило конкурс #HackCorona in Ukraine. О планах его запуска сообщалось на прошлой неделе.

Как отмечает Минцифры, #HackCorona in Ukraine – это национальный конкурс IT-проектов и идей, которые облегчают жизнь граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса.

«Сегодня коллективный разум нужен нам, как никогда. В такое непростое время важно объединить усилия и сделать всё, чтобы побороть эпидемию. Стране нужны новые идеи и IT-решения, как это эффективно реализовать», — заявил вицепремьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Участники конкурса могут подавать проекты по следующим направлениям:

Противодействие коронавирусу. Электронные сервисы, направленные на противодействие распространению эпидемии коронавирусной инфекции COVID19.

Электронные услуги для граждан. Социальные, образовательные, административные и другие публичные услуги, которые особенно актуальны во время карантина.

Социальное предпринимательство. Инновационные идеи для развития цифрового социального предпринимательства в условиях карантина, которые могут быть реализованы путём дистанционного привлечения граждан.

Взаимопомощь. Сервисы, направленные на поддержку и обеспечение жизнедеятельности наиболее уязвимых групп населения в условиях карантина.

Проекты по указанным направлениям могут быть как совершенно новыми продуктами, так и предложения по совершенствованию имеющихся решений.

Лучшие идеи получат финансирование на их реализацию. Общий призовой фонд для победителей составляет 4 млн грн. Также победителей ожидает менторская поддержка при реализации проекта. Заявки на участие в конкурсе #HackCorona in Ukraine принимаются до 6 апреля. Отправить свою идею можно по следующему адресу.

9 апреля члены жюри выберут победителей среди всех участников конкурса. Основными критериями при отборе проектов станут инновационность решения, социальное влияние, перспективы развития и актуальность. Проекты должны демонстрировать настоящий социальный эффект для граждан или бизнеса, в соответствии с целями конкурса. Команда должна чётко понимать целевую аудиторию и сферу влияния, демонстрировать конкретные возможности для развития и возможность масштабирования на всю страну.

В жюри конкурса войдут Михаил Федоров (вицепремьер-министр — Министр цифровой трансформации), Александр Борняков (заместитель министра), Андрей Федоров (основатель маркетинговой компании FEDORIV), Олег Гороховский (соучредитель Monobank) и Ярослав Ажнюк (руководитель компании Petcube). Также членами жюри стали Виктор Лях (президент Фонда Восточная Европа), Илона Постемська (координатор проектов Швейцарского бюро сотрудничества в Украине) и Дафина Герчева (Постоянная представительница ПРООН в Украине).

Источник: Минцифры