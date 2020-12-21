Минцифры: За первую неделю 283,5 тыс. украинцев оформили заявки на материальную помощь ФОП-ам





Ровно неделю назад, 14 декабря 2020 года, на портале «Дія» была запущена онлайн-услуга по оформлению единовременной материальной помощи ФОПам и наемным работникам. За первые семь дней действия предложения им успешно воспользовались 283,595 украинцев.

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале рассказал, что 225 тыс. из них сделали это в мобильном приложении «Дія», а еще 58 тыс. — на онлайн-портале. Воспользоваться услугой можно до 31 декабря 2020 года.

По данным Минцифры, с момента запуска в понедельник сотни тысяч пользователей пытались одновременно получить данную услугу, что привело к задержкам в работе приложения «Дія». После этого команда разработчиков оперативно увеличила мощность портала и мобильного приложения, после чего система вновь начала работать стабильно.

«Система работает. Услугу можно получить онлайн в короткие сроки, не выходя из дома. Без очередей и бюрократии, комфортно и быстро. И это только начало. Мы цифровизируем услуги, чтобы украинцы могли жить в комфортной цифровой стране», — прокомментировал Вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Помощь составляет 8000 гривен, ее, напомним Рада утвердила в рамках законопроекта №4429 в начале декабря. Более подробно о том, кто может получить материальную помощь и как это сделать через «Дію», мы рассказывали в предыдущем материале. На днях Киберполиция также рассказала о 100 обращений пострадавших от мошенников, которые обманом (обещая материальную помощь в 8 тысяч гривен от Зеленского) вытягивают деньги и персональные данные у особо доверчивых граждан.

Источник: Минцифры