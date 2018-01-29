Мобильная игра Final Fantasy XV Pocket Edition выйдет 9 февраля

Уже в скором времени поклонникам игр серии Final Fantasy станет доступна мобильная игра Final Fantasy XV Pocket Edition. Судя по странице описания в App Store, версия для iOS увидит свет 9 февраля. Скорее всего, в этот же день состоится и релиз игры для Android. Оформить подписку на игру в Google Play можно ещё в августа прошлого года.

Игра Final Fantasy XV Pocket Edition повествует об истории Избранного короля, спасителя Звезды. После многих лет войны державы Люцис и Нифльхейм наконец-то решили договориться о перемирии. В залог мирных намерений наследный принц Люциса Ноктис должен сочетаться браком с леди Лунафрейей из Тенебры. В вечер подписания договора отец принца, король Регис, отправляет его в путь на предстоящую свадьбу. Но Ноктису неизвестно, что предстоящее путешествие полно опасностей…

Судя по продемонстрированной ранее предварительной версии, что по большей части игра Final Fantasy XV Pocket Edition оставалась верной оригиналу с точки зрения персонажей, механики игрового процесса, битв и т. д. В то же время разработчики пошли на упрощение дизайна персонажей, чтобы обеспечить возможность запуска на мобильных устройствах.

Насколько известно сейчас, загрузить игру Final Fantasy XV Pocket Edition и опробовать первую главу (из 10 доступных) можно будет бесплатно. Но для разблокировки каждой следующей главы уже предстоит совершать внутриигровые покупки. За вторую и третью главы предстоит заплатить по $0,99, а главы с четвёртой по десятую оцениваются уже в $3,99 каждая. Также сообщается, что можно будет купить разблокировку всех глав сразу за $19,99, что позволит сэкономить. Игра Final Fantasy XV Pocket Edition доступна в App Store и Google Play. Для её запуска потребуются Android-устройства с процессором с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ и более ОЗУ, от 5 до 8 ГБ свободного места на накопителе (в зависимости от разрешения текстур) и ОС Android 5.0 или новее. Для платформы iOS необходимо иметь как минимум iPhone 6s или одну из последних моделей iPad или iPad Pro с iOS 10.0 или новее.

Источник: Engadget