Мобильная игра Jetpack Joyride 2 выйдет 19 августа эксклюзивно в сервисе Apple Arcade (скриншоты, трейлер)

Геймстудия Halfbrick объявила, что долгожданный (оригинал вышел еще в 2011 году) сиквел популярной казуальной игры Jetpack Joyride выйдет уже через две недели, 19 августа. Однако есть один важный нюанс — игру выпустят эксклюзивно для сервиса Apple Arcade, а это значит, что поиграть в нее смогут только владельцы iPhone, заплатившие $4,99 в месяц за игровую подписку.

Принцип игры остался тем же — главный герой в ракетном ранце летит по бесконечному туннелю, уничтожая врагов и облетая препятствия. Впрочем, в сиквеле разработчики обещают улучшенную графику и анимацию, новые костюмы и врагов, а также свежие игровые механики и даже сюжет.

Отметим, что еще в марте 2021 года разработчики уже пробовали выпустить Jetpack Joyride 2 в некоторых регионах на платформах iOS и Android, однако в итоге пришли к эксклюзиву с Apple Arcade. На данный момент неизвестно, сделают ли игру доступной для обычной игры на iOS (без подписки) и выпустят ли игру на платформе Android.

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Источник: Verge