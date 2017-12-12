Мобильная клавиатура с проверкой грамматики Grammarly Keyboard вышла для платформы Android

В 2009 году трое украинцев – Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер – основали стартап Grammarly и запустили одноименный онлайн-сервис проверки правописания и грамматики на английском языке, которым сейчас ежедневно пользуется 10 млн человек. В рейтинге TopTenReviews сервис Grammarly занимает первое место с оценкой 9,68. Недавно компания выпустила мобильное приложение-клавиатуру Grammarly Keyboard для платформы iOS, а теперь аналогичное приложение стало доступным и для владельцев мобильных устройств на базе Android.

Мобильная клавиатура Grammarly позиционируется в качестве персонального редактора, который интегрируется со всеми мобильными приложениями и мобильным браузером. С помощью Grammarly Keyboard на смартфоне можно писать грамотные сообщения электронной почты, записи в социальных сетях или сообщения в мессенджерах. Как отмечают разработчики, все тексты, набранные на клавиатуре Grammarly, всегда будут выглядеть профессиональными и грамотно составленными.

Каждый раз, когда пользователь печатает с помощью клавиатуры, Grammarly проверяет, насколько понятным, эффективным и грамматически правильным является текст. Для пользователей Grammarly Premium приложение также предложит лучший выбор слов и посоветует, как усовершенствовать стиль. Предложения по улучшению отображаются в верхней части клавиатуры, и пользователь может принять изменение, просто нажав на него. При желании можно узнать, почему Grammarly предлагает это исправление. Для этого достаточно нажать на предложенное исправление и прочитать объяснение.

Пользователь также имеет возможность выбрать, какие правила использовать для проверки — американского или британского английского, а еще — добавить слова в личный словарь, чтобы Grammarly не отмечал их в качестве орфографических ошибок.

Как отмечают разработчики, чтобы клавиатура Grammarly могла предлагать исправления и улучшения, ей необходимо получить доступ к тому, что пишет пользователь. Для обеспечения конфиденциальности информации используется шифрование и другие меры. Кроме того, клавиатура не имеет доступа к текстам, отмеченным как конфиденциальные, таким как информация о кредитных картах и паролях.

В дальнейшем разработчики намерены добавить в приложение поддержку непрерывного ввода текста скольжением пальца.

Приложение Grammarly Keyboard для Android доступно для загрузки в магазине Google Play Store.