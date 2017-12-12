Мобильный интернет заработал еще на двух станциях киевского метро – на Бориспольской и Красном Хуторе

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Оператор мобильной связи Киевстар объявил, что сегодня интернет-покрытие появилось еще на двух станциях столичного метро – на Бориспольской и Красном Хуторе. С учетом того, что операторы “большой тройки” совместно используют сеть в метро, 2G-доступ наверняка скоро заработает и у абонентов Vodafone и lifecell.

Напомним, что на данный момент GPRS-доступ работает на 42 станциях киевского метро, до конца текущего года 2G-сеть должны запустить на станциях Осокорки, Позняки, Харьковская, Вырлица, Голосеевская и Васильковская, а к концу 1 квартала 2018 года – на оставшихся Выставочном центре, Ипподроме, Дорогожичах и Сырце. После завершения проекта ООО “ЕСУ” передаст готовую инфраструктуру мобильным операторам.

После этого украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell будут искать нового подрядчика для строительства 3G/4G-сети в киевском метро, которую смогут совместно использовать все участники сделки. Соответствующий тендер может состояться уже в первом квартале 2018 года.

Отметим, что сегодня Киевстар празднует свое 20-летие, за это время сеть компании выросла до 230 тыс. радиопередатчиков, 40 тыс. км оптических линий связи, свыше 22 тыс. базовых станций. Ежедневно сеть Киевстар обеспечивает более 500 млн звонков, отправку 3,5 млн SMS и MMS и передачу 347 тыс. ГБ дата-трафика. Компания предоставляет услуги 3G на территории, где проживает почти 80% жителей Украины, а связью Киевстар пользуется 26,4 млн абонентов.

Источник: Киевстар