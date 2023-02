Мобильная видеокарта NVIDIA RTX 4060 не будет отличаться от настольной – обе получат чип AD107 с 3072 ядрами CUDA

Известный инсайдер kopite7kimi утверждает, что NVIDIA может использовать неурезанную версию младшего процессора Ada Lovelace не только в мобильной, но и в настольной версии видеокарты RTX 4060. В обоих случаях будет использоваться графический процессор AD107 со всеми доступными 3072 ядрами CUDA. Похоже, впервые обладатели ноутбуков смогут похвастаться такой же (или почти) производительностью одноименного дискретного видеоадаптера NVIDIA, что и владельцы классических ПК.

RTX 4060 still uses PG190.

AD107-400-A1

3072FP32

8G GDDR6 18Gbps

115W

24M L2

