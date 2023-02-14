Мобильная видеокарта NVIDIA RTX 4060 не будет отличаться от настольной – обе получат чип AD107 с 3072 ядрами CUDA

Известный инсайдер kopite7kimi утверждает, что NVIDIA может использовать неурезанную версию младшего процессора Ada Lovelace не только в мобильной, но и в настольной версии видеокарты RTX 4060. В обоих случаях будет использоваться графический процессор AD107 со всеми доступными 3072 ядрами CUDA. Похоже, впервые обладатели ноутбуков смогут похвастаться такой же (или почти) производительностью одноименного дискретного видеоадаптера NVIDIA, что и владельцы классических ПК.

RTX 4060 still uses PG190.

AD107-400-A1

3072FP32

8G GDDR6 18Gbps

115W

24M L2 I will try to remain neutral about any leaks in the future. 😁😁😁 — kopite7kimi (@kopite7kimi) February 13, 2023

По сведениям инсайдера, RTX 4060 получит 8 ГБ памяти GDDR6 на 128-битной шине. Это означает, что RTX 4060 Ti и RTX 4060 будут иметь одинаковую пропускную способность памяти — 288 ГБ/с. Также это значит, что по предварительной информации карты RTX 4070 и RTX 4060 будут отличаться конфигурацией памяти, но модели Ti и не-Ti по памяти будут идентичны.

TDP десктопной RTX 4060 оценивается в 115 Вт, что может стать и максимальным значением потребления мобильного варианта – потенциальная разница между картами может состоять именно в настройках потребляемой мощности. Тем не менее настольные и мобильные RTX 4060 будут иметь гораздо больше общего, чем мы обычно видим в модельном ряду NVIDIA.

Сайт VideoCardz подготовил сравнительную таблицу известных видеокарт NVIDIA RTX третьего поколения в среднепроизводительном сегменте:

У настольной RTX 4060 пока нет даты выпуска. Учитывая обычное примерное время между появлением инсайдов и обнародованием данных, можно рассчитывать на появление более подробной информацию от NVIDIA через 1-2 месяца. Мобильная же RTX 4060 выходит на следующей неделе, поэтому технически ничто не мешает NVIDIA выпустить графические процессоры и для настольных ПК в то же время – разве что еще не закончилась распродажа накопившихся запасов RTX 3060.

Для большинства это прозвучит как очевидный факт, но обычно настольные и мобильные видеокарты с тем же наименованием сильно отличаются по характеристикам процессора и памяти в пользу производительности десктопов. Очевидно, что добиться выпуска настольных и мобильных графических процессоров с теми же характеристиками NVIDIA помог переход на более тонкий техпроцесс. Также возможно, что 4060 для ПК не потребуют таких же монструозных систем охлаждения, которыми снабжены их «старшие братья» и мы увидим больше компактных вариантов от производителей.