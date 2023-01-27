NVIDIA RTX 4090 слишком большая? Alphacool предлагает ультракомпактную систему водного охлаждения для размещения видеокарты в одном слоте PCI-E

Размер системы охлаждения самой быстрой пользовательской видеокарты охлаждения NVIDIA RTX 4090 вошел в мемы. Готовые варианты видеокарт от различных производителей занимают минимум три слота, а также немалое пространство в длину и в ширину.

При этом в большинстве случаев графический процессор расположен на относительно короткой плате. У Alphacool есть решение, позволяющее разместить флагман производительности всего в одном слоте PCI-E.

Ютуб-канал Optimum Tech опубликовала видеообзор самого маленького водоблока 4090, доступного в настоящее время – Alphacool ES Geforce RTX 4090. Рассматриваемый кулер, модель 13395, пока совместим с видеокартами лишь нескольких производителей: Inno3D ICHILL (фигурирующая в видео), KFA2 RTX 4090 SG, и Galax RTX 4090 SG.

Курс БІЗНЕС-АНАЛІТИК В IT Опануйте професію бізнес-аналітика в ІТ та заробляйте від $700 на початку кар’єри. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Существует множество других водоблоков RTX 4090, в том числе несколько однослотовых вариантов от EKWB, но ни один из них не является таким компактным, как эта модель Alphacool. Конечно, при размещении нужно учитывать радиатор, вентиляторы и другие компоненты контура жидкостного охлаждения.

Линейка Enterprise от Alphacool на самом деле не предназначена для домашнего использования. Идея в том, чтобы разместить до четырех карт RTX 4090 в один сервер или рабочую станцию – в качестве замены профессиональных видеокарт или в других целях. Но и с обычной игровой нагрузкой система справляется неплохо:

Такая возможность довольно интересна: заменить одну профессиональную карту стоимостью от $6000 несколькими картами потребительского уровня. Всё еще дорого для обычного пользователя, но может быть интересным для профессиональной работы с ИИ, 3D-рендеринга или другой деятельности, связанной с расчетами или обработкой большого количества данных.

Источник: Tom’s Hardware