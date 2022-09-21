Видеокарты RTX 4090 и RTX 4080 в исполнении партнеров NVIDIA — ZOTAC, ASUS, Inno3D, MSI, Colorful, Gigabyte и Palit [Галерея дня]

Сразу же после анонса серии NVIDIA GeForce RTX 4090 и 4080 на архитектуре Ada Lovelace партнеры компании представили собственные модели этих видеокарт. Модельный ряд производителей традиционно в разы шире, чем представленные три базовых модификации.

ZOTAC

Каждая видеокарта ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090, 4080 16 ГБ и 4080 12 ГБ будет представлена ​​тремя моделями – AMP Extreme AIRO, Trinity OC и Trinity.

Курс Full Stack розробка Навчайтесь за вільним графіком, щоб стати універсальним фахівцем зі знанням Back-end та Front-end. Заробляйте $1300 на місяць РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Первая из них, ZOTAC AMP Extreme AIRO – флагманское решение с наилучшим охлаждением IceStorm 3.0, наиболее мощной системой питания и лучшими параметрами видеочипа. Система охлаждения снабжена гасителями вибрации и продвинутым режимом автоотключения вентилятора для соблюдения максимальной тишины. Модели ZOTAC Trinity OC и Trinity – разогнанная и обычная версия базовой комплектации.

Видеокарты ZOTAC RTX 4090 и 4080 оснащены гибко настраиваемой системой RGB–подсветки SPECTRA 2.0 и комплектуются управляющей программой ZOTAC GAMING FireStorm с полностью переработанным интерфейсом.

ASUS

Производитель представил видеокарты ROG Strix GeForce RTX 4090, TUF Gaming GeForce RTX 4090, а также обе модификации RTX 4080 в этих двух линейках.

Необычное охлаждение ROG Strix включает в себя литой под давлением металлический каркас, кожух и заднюю панель. жесткая рама предотвращает любую деформацию платы. Тепло с графического процессора снимает испарительная камера с фрезерованными каналами. Тепловые трубки погружаются в испарительную камеру, позволяя большему количеству тепла передаваться четырем 8-мм и трем 6-мм трубкам и направляться к ребрам радиатора.

Система обдувается кулерами Axial-tech, на 23,8 % более производительными, чем в предыдущих видеокартах Asus. Присутствует усиленная система питания, а также программные средства Dual BIOS и GPU Tweak III.

MSI

Компания представила четыре линейки RTX 4090 и 4080 – SUPRIM и SUPRIM LIQUID, GAMING TRIO, VENTUS. Кроме них MSI анонсирует появлениt новых серий в будущем.

Топовая линейка SUPRIM включает варианты с воздушным и жидкостным охлаждением. Тепло от системы MSI TRI FROZR 3S эффективно рассеивается от с помощью кулеров TORX FAN 5.0. К чипам RTX 4090 и RTX 4080 16G прилегает испарительная камера,модель RTX 4080 12G снабжена массивной медной никелированной плитой.

Жидким охлаждением SUPRIM LIQUID комплектуется только RTX 4090. От массивного радиатора тепло отводится двумя вентиляторами, расположенными с разных сторон видеокарты.

Карты GAMING TRIO выделяются яркими световыми полосами Mystic Light возле среднего из трех вентиляторов TORX Fan 5.0 системы охлаждения Tri Frozr 3. Тепло процессора снимает медная никелированная пластина. Видеокарты снабжены двойным BIOS для легкой реализации переключения между настройками.

Видеокарты VENTUS обдувают три кулера TORX 4.0. Уменьшенная система охлаждения позволяет видеокартам занимать пространство не менее трех слотов PCI.

INNO3D

Дизайн линеек INNO3D X3/OC, iCHILL Frostbite, Black и iCHILL X3 серьезно изменился визуально и конструктивно.

Модель с экстремальным водным охлаждением iCHILL Frostbite оптимизирована по толщине и герметичности, для отвода тепла используется покрытая никелем медь. Гибридное решение iCHILL Black обеспечивает сочетание бесшумного потока воздуха с охлаждением водой. Система таже была сильно переработана.

Универсальное решение Disco iCHILL X3 с трехвентиляторным воздушным охлаждением комплектуется RGB-подсветкой с поддержкой Aura Sync, Mystic Light, Polychrome и RGB Fusion. Серия X3/OC не содержит ничего лишнего – разогнанные версии чипов охлаждает максимально строгая и эффективная «воздушка».

COLORFUL

Компания выпустит GEFORCE RTX 4090 и 4080 в сериях Vulcan, Neptune и NB EX. Водяное охлаждение и корпус видеокарт Neptune выполнены в серебристо-белом цвете. От тонкой двухслотовой видеокарты трубки отводят нагретую жидкость к отдельному охлаждающему блоку с тремя вентиляторами и подсветкой.

Премиальная ерия Vulcan снабжена новыми оптимизированными вентиляторами Hurricane Scythe Blade, аппаратной кнопкой оверклокинга на задней панели, съемным дисплеем 800×216 пикселей, док-станцией к нему и рядом других аксессуаров.

GIGABYTE

Видеокарты GIGABYTE AORUS и AORUS и GAMING OC оснащены системой охлаждения WINDFORCE. Благодаря новым лопастям вентилятора и особому дизайну поверхности, кулер WINDFORCE Bionic Shark увеличивает статическое давление на 30% и снижает уровень шума на 3 дБ по сравнению с обычными вентиляторами при той же скорости вращения.

ЖК-дисплей Edge View на боковой стороне карт AORUS отслеживает важные параметры работы видеокарты и дает пользователям возможность персонализации с помощью текстов или изображений.

Источники: VideoCardz и официальные пресс-релизы