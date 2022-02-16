От ВИЧ функционально излечили первую женщину — благодаря пуповинной крови необычного ребенка

Пока мРНК-вакцины против ВИЧ проходят испытания на людях, американская группа исследователей сообщила, что им удалось функционально вылечить Состояние, при котором количество вируса в организме очень низкое и оно не увеличивается даже без терапии. первую женщину (ранее это были двое мужчин). Спустя 14 месяцев после прекращения антиретровирусной терапии следов ВИЧ у нее не обнаружили. Об этом врачи сообщили на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям (CROI 2022), передает Aidsmap.

Пациентка прошла через рискованную процедуру, которая не применима к большинству людей с ВИЧ. Эксперты надеются, что «нью-йоркский пациент» присоединится к «берлинскому пациенту» и «лондонскому пациенту» в качестве третьего человека, избавившегося от ВИЧ за последнее время.

«Этот третий случай излечения от ВИЧ после трансплантации костного мозга от донора, естественно устойчивого к ВИЧ, и первый — для женщины, живущей с ВИЧ. Пересадка костного мозга не является жизнеспособной крупномасштабной стратегией лечения ВИЧ, но она представляет собой доказательство того, что ВИЧ можно вылечить», — заявил профессор Шарон Левин, президент Международной организации по борьбе со СПИДом.

У женщины смешанной расы среднего возраста (в постменопаузе) в 2013 году был диагностирован ВИЧ, а в 2017 году — острый миелоидный лейкоз. Ей потребовалась трансплантация стволовых клеток. Для этого использовали пуповинную кровь младенца с редкой двойной мутацией CCR5-delta-32 (встречается только у 1% северных европейцев и приводит к отсутствию корецепторов CCR5, шлюзов, которые большинство типов ВИЧ используют для проникновения в Т-клетки) и частично подходящие стволовыми клетками взрослого донора-родственника женщины без мутации CCR5. Перед трансплантацией «нью-йоркский пациент» прошла интенсивную химиотерапию и лучевую терапию всего тела. После всех процедур у женщины не было опасной реакции «трансплантат против хозяина». Спустя 100 дней все иммунные клетки, полученные из пуповинной крови, прижились.

«По сути, у нее была новая иммунная система, устойчивая к ВИЧ», — сказала профессор Ивонн Брайсон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Спустя год после трансплантации анализ на антитела к ВИЧ показал отрицательный результат.

На сегодняшний день только два человека считаются функционально излечившимися от ВИЧ. Первым был американец Тимоти Рэя Браун. В 2007 году интенсивную химиотерапию и лучевую терапию, чтобы убить раковые иммунные клетки, что позволило донорским стволовым клеткам создать новую иммунную систему, устойчивую к ВИЧ. У донора тоже была редкая генетическая мутация CCR5-delta-32. Спустя 3 года и без антиретровирусной терапии исследователи не смогли обнаружить ВИЧ в крови Брауна или в различных биопсиях. Уровни ВИЧ-специфических антител в крови также снизились. Ремиссия ВИЧ-инфекции у него была необычной, потому ученые предположили, что все дело было в необычных стволовых клетках, полученных мужчиной. В 2019 году у Брауна произошел рецидив рака крови. Он умер 29 сентября 2020 года в возрасте 54 лет. ВИЧ до последнего не проявлялся.

С тех пор схожим способом вылечили еще одного мужчину. «Лондонский пациент», Адам Кастильехо, достиг длительной ремиссии ВИЧ после трансплантации стволовых клеток для лечения лимфомы Ходжкина (разновидность рака). В мае 2016 года ему пересадили клетки от донора с двойной генетической мутацией CCR5-delta-32, но он прошел менее агрессивную предтрансплантационную кондиционирующую химиотерапию, смог продолжить антиретровирусное лечение. В сентябре 2017 года у него не было признаков жизнеспособного ВИЧ. В настоящее время «лондонский пациент» свободен от ВИЧ уже более 4 лет, лимфома находится в стадии ремиссии.