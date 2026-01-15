Новости Игры 15.01.2026 comment views icon

Monster Hunter Wilds: найдена странная и простая причина низкой производительности, мод улучшает ее вдвое

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Monster Hunter Wilds: знайдено дивну та просту причину низької продуктивності, мод покращує її вдвічі

Игра Monster Hunter Wilds заслужила репутацию низкопроизводительной. Как оказалось, дело не только в оптимизации, но и в простом техническом баге.

Пользователь Reddit с ником de_Tylmarande сообщил, что после кропотливого тестирования и сравнения производительности в двух разных учетных записях Steam он обнаружил, что Capcom постоянно проверяла наличие DLC-контента в фоновом режиме, что объясняет по крайней мере часть снижения производительности. По его словам, чем больше DLC зарегистрировано в учетной записи пользователя, тем лучше производительность.

Геймер создал мод, который отключает проверку. На его конкретной системе применение мода привело к огромному увеличению производительности — с 26 до 46 FPS в тех же насыщенных сценах. Это +75%, или почти вдвое. Кажется, баг чрезвычайно актуален для слабых систем, поскольку мод уменьшает нагрузку на процессор, а мощные ПК не так от этого зависимы.

Вряд ли Capcom намеренно ввела столь агрессивные проверки. Но с момента запуска Monster Hunter Wilds в феврале 2025 года для нее вышел ряд патчей для исправления производительности, которые не содержали улучшения проверки DLC. TechPowerUp считает маловероятным, что Capcom не знает об этой ошибке, которую обнаружил любознательный геймер. Компания обещает больше оптимизаций производительности игры в 2026 году, а автор мода пообещал опубликовать его, если официальное исправление не выйдет в ближайшее время.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Несколько лет тишины: Lionsgate вскоре анонсирует игру по "Джону Уику"
До увольнения 34 разработчиков Rockstar устроила "репрессии" в Slack: запрет эмодзи и "внерабочих" тем
Разработчики The Witcher 4 покажут на The Game Awards 2025... ничего
Clair Obscur: Expedition 33 стала рекордсменом The Game Awards 2025 — 9 наград и Игра года (бонусом патч и украинская локализация)
12-летний геймер из Японии уходит из школы, чтобы стримить игры в Twitch — родители поддержали
Геймплейный трейлер Resident Evil Requiem: Леон Кеннеди вернулся, и теперь у него есть бензопила
Вышел патч 1.7.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2: исправление сюжетных квестов и более мелких багов
Баг в Steam перезаписывает загруженную игру, если установить другую или мод с подобным названием
Для Hollow Knight: Silksong анонсировали "морское" DLC на 2026 год
Удаление сообщений и друзей на Xbox повышает производительность игр
Steam Machine будет дорогой: ритейлеры "засветили" цену: ритейлеры "засветили" цену
В Steam начался Фестиваль спорта — F1 Manager, theHunter и другие со скидками до 90%
Вместо улитки — Тодд Говард: моддер Fallout 4 заставил босса Bethesda убивать игроков
DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2: Захар Бочаров из GSC рассказал о "старых и новых тайнах" и намекнул на нового главного героя
Сериал "Фоллаут" раскрыл 15-летнюю тайну Убежища 24, удаленного из New Vegas
Naughty Dog с осени ввела 7-недельный кранч для разработчиков Intergalactic, чтобы демо было готово в декабре
NVIDIA повысила производительность видеокарт в Windows 11 на 50%
Джефф Кили затизерил The Game Awards пост с координатами — геймер поехал проверить, что там
Лучше, чем в Черную пятницу: PS Store запустил финальную распродажу года со скидками до -90%
В GOG добавили S.T.A.L.K.E.R. G.A.M.M.A. — теперь мод можно установить в один клик
Огромный мод The Witcher 3 содержит 5750 исправлений игры и почти весь вырезанный контент
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить