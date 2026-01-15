Monster Hunter Wilds: найдена странная и простая причина низкой производительности, мод улучшает ее вдвое

Игра Monster Hunter Wilds заслужила репутацию низкопроизводительной. Как оказалось, дело не только в оптимизации, но и в простом техническом баге.

Пользователь Reddit с ником de_Tylmarande сообщил, что после кропотливого тестирования и сравнения производительности в двух разных учетных записях Steam он обнаружил, что Capcom постоянно проверяла наличие DLC-контента в фоновом режиме, что объясняет по крайней мере часть снижения производительности. По его словам, чем больше DLC зарегистрировано в учетной записи пользователя, тем лучше производительность.

Геймер создал мод, который отключает проверку. На его конкретной системе применение мода привело к огромному увеличению производительности — с 26 до 46 FPS в тех же насыщенных сценах. Это +75%, или почти вдвое. Кажется, баг чрезвычайно актуален для слабых систем, поскольку мод уменьшает нагрузку на процессор, а мощные ПК не так от этого зависимы.

Вряд ли Capcom намеренно ввела столь агрессивные проверки. Но с момента запуска Monster Hunter Wilds в феврале 2025 года для нее вышел ряд патчей для исправления производительности, которые не содержали улучшения проверки DLC. TechPowerUp считает маловероятным, что Capcom не знает об этой ошибке, которую обнаружил любознательный геймер. Компания обещает больше оптимизаций производительности игры в 2026 году, а автор мода пообещал опубликовать его, если официальное исправление не выйдет в ближайшее время.