«Дэдпул и Росомаха» дебютировал с кассой в $440 млн — мировой рекорд для фильма с рейтингом R

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Сейчас «Дэдпул и Росомаха» — шестой по кассе в 2024 году, но учитывая мощный дебют с легкостью может приблизиться к лидерам, второй «Дюне» и «Головоломке 2».

В первый уик-энд «Дэдпул и Росомаха» дебютировал с $205 млн в США (только 9 фильмов в истории Голливуда пересекали этот рубеж) и $233,3 млн за рубежом, приблизив общую кассу к $440 млн. На данный момент фильм лидирует по дебютным сборам среди всех когда-либо выпущенных лент с рейтингом R.

Начальные кассовые сборы «Дэдпула и Росомахи» также оформили новый рекорд для Marvel, которая стала первой в мире кинофраншизой, заработавшей более $30 млрд.

Производство фильма обошлось в $200 млн, тогда как на маркетинг потратили еще $100 млн.

Для Disney, которая долгое время не могла оправиться после пандемии, 2024 год ознаменовался уже не первой победой — кроме «Дэдпула и Росомахи» достойными кассовыми достижениями отметились «Королевство планеты обезьян» с $400 миллионами и мультфильм «Головоломка 2», который достиг звания самого богатого фильма в истории благодаря кассе в $1,5 млрд. На очереди — «Чужой: Ромул», которому также прогнозируют хороший результат.

Что касается Marvel, для которой «Дэдпул и Росомаха» стал единственным фильмом, вышедшим в этом году, то студия настроена бороться за сердца фанатов, не гнушаясь никакими методами — ввиду возвращения Роберта Дауни-младшего в MCU в совершенно новой роли. Несколькими месяцами ранее студия заявила, что сосредоточится на качестве вместо количества и будет выпускать всего 2-3 фильма в год.

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Источник: Deadline, Variety

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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