Можно не спешить: скорость отклика на вакансию не влияет на шансы найти работу

Скорость отклика на вакансию никак не влияет на количество ответов рекрутера, которые получают кандидаты. И, соответственно на шанс найти работу. Если только не присылать отклики через неделю после публикации вакансии.

К таким выводам можно прийти пришел сервис по анонимному поиску работы Djinni.

Шансы у тех, кто откликается на вакансии, размещенные до 30 мин практически такие же, как и у тех, кто откликается через час или даже через день.

Больше всего ответов, 36% — на отклики, присланные менее чем через 10 минут после публикации вакансии или через 20-30 минут.

Отзывы присланные через час после публикации имеют не сильно меньше — 34% ответов.

Через день — 33%.

Только на отзывы, присланные через неделю, отвечают существенно меньше — только 25%.

Но есть еще один интересный нюанс: у тех, кто откликается меньше чем за минуту (особенно с помощью скрипта) шансы меньше, чем у других. Лишь 30% таких откликов имеют ответ. Но и самих откликов меньше 1%.

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11% всех откликов на вакансии поступили в течение часа, 50% — в течение суток и 81% — в течение недели. Еще 19% — через 7 дней и более. Средний процент ответов — 32%.

Справка. Выборка — 386 тысяч откликов за 2024 год до сегодня минус 7 дней, только на те вакансии, где после отклика не обновлялась дата публикации.

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