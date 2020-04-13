Можно сэкономить до $4000. Apple начала продавать восстановленные Mac Pro
Самый дорогой компьютер Apple Mac Pro, вышедший на рынок менее полугода назад, теперь можно купить ощутимо дешевле. На днях Apple обновила ассортимент восстановленной продукции своего онлайн-магазина, после чего в нем появились соответствующие экземпляры Mac Pro.
Актуальная модель Mac Pro 2019 года по-прежнему удерживает титул самого дорогого ПК компании из когда-либо выпущенных, поэтому и скидка здесь соответствующая. За самую доступную модификацию среди восстановленных экземпляров c 8-ядерным CPU Intel Xeon W и видеокартой Radeon Pro 580X Apple просит $5350, что позволяет сэкономить $950 по сравнению с ценой полностью нового устройства ($6300). В то же время на топовом варианте с 16-ядерным процессором, двумя Radeon Pro Vega II Duo и 8 ТБ памяти можно сэкономить целых $4000 долларов — она стоит $22 440.
Соглашаться ли на такую скидку, учитывая, что устройство восстановленное, каждый решит сам для себя. Но надо ли повторять, что Apple обеспечивает такую продукцию полной комплектацией, стандартной годовой гарантией и возможностью купить расширенную гарантию Apple Care.
Источник: Apple