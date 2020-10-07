MSI обвинили в продаже видеокарт GeForce RTX 3080 через eBay по завышенной цене, компания говорит об ошибке и обещает вернуть деньги





На торговой площадке eBay было обнаружен факт продажи видеокарты MSI GeForce RTX 3080 компанией Starlit Partner по цене $1359. Это почти вдвое больше, чем рекомендованная NVIDIA розничная цена для этой модели, и примерно на $600 больше, чем розничная цена этой конкретной модели MSI GAMING X. Наиболее интересным в данной ситуации является тот факт, что компания-продавец принадлежит MSI USA.

Информация о товарном знаке подтверждает, что продавец на eBay Starlit Partner принадлежит MSI Computer Corp. Согласно общедоступной информации Bloomberg, в состав совета директоров MSI Computer Corp. входят представители из Micro-Star International Co Ltd, то есть из штаб-квартиры MSI в Тайване. Таким образом, все эти компании связаны.

Компания MSI USA прокомментировала данную ситуацию и подтвердила, что Starlit Partner является отдельной торговой дочерней компанией, работающей под управлением MSI. Дочерняя компания продавала избыточные складские запасы и отремонтированные устройства для MSI. Вместе с тем, у компании оказался доступ к товарно-материальным ценностям, с которыми ей не было позволено иметь дело, в частности, речь идёт о видеокартах серии GeForce RTX 30. В процессе проведения внутреннего расследования выяснилось, что Starlit Partner получила доступ к этим продуктам в результате ошибки.

Компания Starlit Partner получила инструкции и теперь обязана связаться с покупателями, которые успели приобрести видеокарты MSI GeForce RTX 3080 по завышенной цене. Она должна предложить таким клиентам выбор – либо полный возврат средств за покупку с возвратом товара, либо частичный возврат средств на разницу в стоимости с сохранением видеокарты у покупателя. В дальнейшем MSI усилит контроль, чтобы избежать повторения таких ситуаций.

Источник: videocardz