MSI показала ПК MEG Vision X AI 2 — гигант ИИ с NVIDIA RTX 5090 и встроенным 13″ дисплеем за $7500

Впервые MSI MEG Vision X AI 2nd был впервые MSI MEG Vision X AI 2nd был представленный на CES 2025 в январе, а сейчас компания демонстрирует его на Computex и обнародовала фантастическую стоимость.

Второй MEG Vision X AI имеет топовые компоненты, но внимание в первую очередь привлекает 13″ панель на передней грани корпуса. MSI оснастила встроенный сенсорный экран специальной программой, которая позволит удобно управлять компьютером. «Под капотом» этой системы находится интеллектуальное распознавание активности пользователя и соответствующая настройка параметров производительности. По умолчанию дисплей отображает статистику ПК. Если ИИ или показатели работы не в приоритете у пользователя, дисплей может выполнять любую функцию дополнительного монитора.

Встроенный интерфейс облегчает взаимодействие с различными LLM, такими как ChatGPT, Gemini, Grok, Meta и Claude. ПК оснащен встроенными микрофоном и динамиком, которые позволят общаться с приложением MSI или с Microsoft Copilot. MSI добавляет в комплект облачно-независимую модель ИИ с возможностями чата и создания изображений. Учитывая комплектацию к видеокартам NVIDIA GeForce RTX серии 50 до 5090 и процессор Intel Core Ultra 9 285K, ИИ точно есть на чем работать.

Сайт Tom’s Hardware сфотографировал на Computex 2025, как устройство выглядит вживую:

MSI MEG Vision X AI 2 создан на основе материнской платы MSI Project Zero Z890, кабели которой скрыты сзади. Для охлаждения компания выбрала 360 мм жидкостный кулер AIO, дополненный радиаторами Glacier Armor, покрывающими VRM и SSD, которые снижают, по словам MSI, температуру на 25%. Система Silent Storm Cooling AI использует искусственный интеллект для управления скоростью вентиляторов и оптимальной эффективности охлаждения, с поддержанием значения не выше 17,7 дБ в режиме бесшумной работы.

На корпусе есть USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), два USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), а также отдельные порты для микрофона и наушников. На задней панели есть два Thunderbolt 4, четыре USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), один порт 5GbE, S/PDIF и два аудиоразъема. Питание обеспечивает блок с золотым сертификатом на 850 Вт или 1200 Вт. Беспроводное соединение включает Intel Killer Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Стоимость компьютера составляет от $5000 до $7500 — много, но не слишком, с учетом цены и сложности приобретения RTX 5090.

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Источники: MSI, Tom`s Hardware