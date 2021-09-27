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MSI в промо с анонсом бесплатных монтажных наборов под сокет LGA1700 раскрыла вероятную дату выхода настольных процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-S) — 4 ноября.

С 4 ноября тайваньский производитель начнет принимать заявки на бесплатные наборы креплений. На них смогут претендовать владельцы систем жидкостного охлаждения CoreLiquid серий K и R. В заявке нужно будет указать серийный номер устройства и чек, подтверждающий покупку. Программа продлится до 30 апреля 2021 года.

Напомним, актуальные чипы LGA1200 имеют размеры 37,5х37,5 мм. В то же время будущие представителя семейства Alder Lake-S для платформы LGA1700 будут характеризоваться размерами 45х37,5 мм. В то же время расстояние между монтажными отверстиями радиатора увеличилось с 75 до 78 мм.

Если верить Wccftech, полноценный анонс многострадальных чипов Intel Core 12-го поколения состоится на мероприятии Intel Innovation 27 октября с одновременным стартом предварительных заказов. В стартовую линейку Core 12-го поколения войдут как минимум шесть чипов во главе с 16-ядерным (8+8) флагманом Core i9-12900K, который в однопотоке на 27% обходит Ryzen 9 5950X в тестах CPU-Z.