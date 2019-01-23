МВД Украины планирует закупить 13 самолетов АН-74, АН-32 и АН-178 на сумму $450 млн для нужд Нацгвардии и ГСЧС

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время рабочего визита на Харьковский авиационный завод заявил, что МВД планирует закупить 13 самолетов серии АН для спасателей и гвардейцев. Речь идет о самолетах АН-74 и АН-32 (П), а также о новом АН-178, которые будут выполнять задачи для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии.

Программа будет реализована в течение пяти лет, ее ориентировочная стоимость составит $450 млн.

«Первые контракты на закупку двух самолетов АН-74 ТК 200 мы планируем подписать уже через два месяца и начать весной финансирование этой программы. Это пока первоочередная информация, другие детали и параметры программ я доложил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, который считает, что эта программа является одной из ключевых в поддержке отечественной промышленности. И мы сможем спланировать загруженность наших авиационных предприятий, как в Харькове, так и в Киеве», — отметил Арсен Аваков.

Он подчеркнул, что на сегодня в Национальной гвардии Украины и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям наблюдается существенный некомплект авиационной техники для выполнения поисково-спасательных и десантных операций, а также транспортировки личного состава.

«В наших планах приобретение 10 самолетов новой модели АН-178 и одной АН-32 (П) для нужд ГСЧС Украины, которые мы планируем получить уже в этом году. И еще два самолета АН-74 ТК 200 с поставкой в ​​2020-2021 годах для НГУ. Для нас будет удобно и экономически иметь самолеты одного класса. Мы начнем работать над этой программой уже весной. Мы хотим быть полностью уверены, что заводы Укроборонпрома смогут выполнить заказ такого объема. Нам важно показать, что наши самолеты — качественные и современные, поэтому, увидев эффективную работу самолетов в наших подразделениях, они будут закупаться и международными партнерами», — добавил Арсен Аваков.

Напомним, что в МВД Украины создается Единая система авиационной безопасности и защиты с целью оперативного и адекватного реагирования на вызовы и угрозы, которые стоят перед украинским обществом.

В рамках данной системы планируется использование как существующих летательных аппаратов (самолеты АН и вертолеты Ми-2, Ми-8, ЕС-145), так и приобретенные в рамках контракта с компанией Airbus Helicopters вертолеты Н-125, Н-145 и Н-225.

Их планируется использовать в авиационных подразделениях Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Национальной гвардии.

Источник: МВД Украины