МВД собирается серьезно усложнить процедуру оформления в Украине автомобилей-битков из США, законопроект находится на финальной стадии утверждения

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Как вы помните, львиная доля электромобилей приезжает в Украину из США в состоянии легкого (лизинг) или тяжелого (битки) б/у, при этом достаточно часто из Америки везут и обычные ДВС-автомобили. В МВД решили усложнить процедуру оформления таких автомобилей, причем соответствующий документ уже находится на финальной стадии утверждения.

Речь идет о проекте постановления об изменении правил регистрации авто, один из пунктов которого касается так называемых «битков» из США, сообщает начальник профильного управления Главного сервисного центра МВД Денис Фурманюк.

«На сегодня все заинтересованные органы дали свои замечания. Это Минэкономики, Минфин, Мининфраструктуры, Минюст и Государственная регуляторная служба. Они будут вноситься в проект. В МВД эту информацию уже обобщают. Я думаю, что в ближайшее время — неделя-две и проект будет рассмотрен», — прогнозирует Фурманюк.

Согласно новым правилам, больше других могут пострадать импортеры так называемых «битков» из Америки.

«Отныне для подержанных машин придется подавать документы о регистрации транспортного средства за рубежом, еще и переводить их на украинский язык. До этого зарегистрировать авто в Украине можно было на основании «карточки об утилизации», которая фактически заменяла техпаспорт. С принятием изменений эта опция исчезнет. Кроме того, перевод документа должен быть осуществлен консульскими учреждениями Министерства иностранных дел или официальными органами других государств. Это создаст немало проблем любителям американских машин», — отметил представитель СЦ МВД.

При этом в МВД заявляют, что документ не предусматривает переходного периода. Если постановление будет принято Кабмином и опубликовано в «Вестнике Украины», то оно сразу вступит в силу. По процедуре — это примерно месяц-полтора. В то же время ключевая проблема предлагаемых изменений заключается в том, что даже в МВД не могут назвать точный перечень документов, которые понадобятся для регистрации авто из США.

«В каждой стране, а если говорить о США, то в разных штатах по-разному урегулирована эта ситуация, где департаменты транспорта выдают такие документы, где-то — страховые компании. Я не могу назвать, у нас нет общего перечня», — признал Фурманюк.

Более подробно ситуация с «битками из США» разбирается в статье «Запретят ли авто из США? Спойлер: нет, но появится немало проблем» от ресурса «Экономическая Правда».

Источник: ЭП