Укравтопром: За первое полугодие украинцы приобрели 3500 электромобилей. Новых экземпляров удручающе мало — из 1159 Nissan Leaf новых было только 6 штук

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания «Укравтопром» сообщила, что в первом полугодии 2020 года в Украине было поставлено на учет 3516 электромобилей, что всего на 10% выше аналогичных показателей прошлого года. Таким образом по состоянию на 1 июля 2020 года украинский автопарк электромобилей перевалил за отметку 20 тыс. единиц.

Из 3516 зарегистрированных электромобилей легковых моделей оказалось 3346 штук (+13% YoY), коммерческих — 169 штук (-23% YoY) и один электробус. Доля новой техники в регистрациях этого года составила 7,8% для легковых электромобилей, 2,4% для коммерческих и 100% для электробусов.

В пятерку самых популярных в Украине электромобилей вошли:

Nissan Leaf — 1159 шт. (из них новых всего 6 штук); Tesla Model S — 389 шт. (новых — 2 шт.); Tesla Model 3 — 358 шт. (новых — 8 шт.); Tesla Model X — 162 шт. (новых — 11 шт.); Volkswagen e-Golf — 161 шт. (новых — 0 шт.).

Отметим, что среди новых электромобилей самым популярным у украинцев был кроссовер Audi E-Tron — c января по июнь на этой модели остановили свой выбор 59 украинцев. Судя по результатам за апрель, когда СЦ МВД регистрировали только новые автомобили, в Топ-5 сегмента новых электромобилей также скорее всего входят BMW i3, Porsche Taycan, Hyundai Ioniq и Jaguar I-Pace.

Напомним, что по данным IRS Group по состоянию на 1 июля суммарное количество электромобилей и гибридов в Украине превысило отметку 43 тыс. штук, а к 2024 году эксперты компании прогнозируют рост «электричек» в Украине до отметки не менее 250 тыс. штук.

Источник: Укравтопром