Новости Украина 15.12.2025 comment views icon

Воздушные тревоги по-новому: теперь по всей Украине действует "порайонное" оповещение, а передача сигнала сокращена до 8-15 секунд

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Повітряні тривоги по-новому: тепер по всій Україні діє "порайонне" сповіщення, а передача сигналу скорочена до 8-15 секунд

Воздушные тревоги в Украине получат новые оповещения, которые будут действовать по «районному» принципу — по всей стране, за исключением Донецкой и Луганской областей.

Со слов премьер-министра Украины Юлии Свириденко, система прошла тестирование в 13 регионах и теперь запускается по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей.

«Дифференциация сигнала по отдельным районам поможет сократить продолжительность тревог в тех громадах, где в конкретный момент нет реальной угрозы. Об этом давно просили бизнес и местные громады, чтобы предприятия могли работать без простоев».

Тесты показали, что новый подход существенно сократил продолжительность тревог, особенно в прифронтовых и центральных регионах. Наибольший эффект показали Днепропетровская область, где громады получили более 100 дополнительных суток без тревог, Сумская — 50, а также Харьковская — более чем на месяц в некоторых районах.

Среди прочего была сокращена продолжительность передачи сигнала от Воздушных сил в ГСЧС: теперь это длится 8-15 секунд по сравнению с минутами ранее, что повышает оперативность реагирования.

Просматривать уведомления о воздушных тревогах можно в одноименном приложении Ajax Systems, доступном для загрузки в Google Play Market и AppStore. Напомним, что с июля, ежедневно в 9:00, программа выдает уведомление о минуте молчания, чтобы почтить память убитых россиянами украинцев.

Только «Резерв+»: Кабмин отменяет бумажные документы о воинском учете

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить