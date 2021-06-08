МВС попередило про можливу призупинку реєстрації/перереєстрації ТЗ та видачі водійських посвідчень — через нестачу бланків
Втім, проблема не матиме довготривалий характер і повинна цілком вирішитись за декілька днів.
Про можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія у зв’язку з перебоями у постачанні бланкової продукції повідомив Головний сервісний центр МВС.
«У зв’язку з перебоями у постачанні бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія.
За інформацією Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через 2 дні.
Щодо поновлення надання послуг в сервісних центрах МВС слідкуйте на вебсайті РСЦ ГСЦ МВС відповідного регіону».
Нагадаємо, на початку року в Україні почали видавати нові бланки посвідчення водія, в яких вказують групу крові та згоду на донорство.
В Україні почали видавати нові бланки посвідчення водія, в яких вказують групу крові та згоду на донорство