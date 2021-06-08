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МВС попередило про можливу призупинку реєстрації/перереєстрації ТЗ та видачі водійських посвідчень — через нестачу бланків

МВС попередило про можливу призупинку реєстрації/перереєстрації ТЗ та видачі водійських посвідчень — через нестачу бланків

МВС попередило про можливу призупинку реєстрації/перереєстрації ТЗ та видачі водійських посвідчень — через нестачу бланків


Втім, проблема не матиме довготривалий характер і повинна цілком вирішитись за декілька днів.

Про можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія у зв’язку з перебоями у постачанні бланкової продукції повідомив Головний сервісний центр МВС.

«‎‎У зв’язку з перебоями у постачанні бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія.

За інформацією Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через 2 дні.

Щодо поновлення надання послуг в сервісних центрах МВС слідкуйте на вебсайті РСЦ ГСЦ МВС відповідного регіону».

Нагадаємо, на початку року в Україні почали видавати нові бланки посвідчення водія, в яких вказують групу крові та згоду на донорство.

В Україні почали видавати нові бланки посвідчення водія, в яких вказують групу крові та згоду на донорство

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