MX450 — первый игровой GPU NVIDIA серии GeForce, получивший поддержку PCI Express 4.0

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Без специальных пресс-брифингов и пресс-релизов компания NVIDIA скромно анонсировала свой новый графический процессор MX450. Вероятно, столь «тихий» запуск нового продукта имел только одну цель – анонсировать GPU, который будет использоваться в будущих ноутбуках с процессорами Intel Tiger Lake.

GeForce MX – это серия мобильных графических процессоров, которые обеспечивают производительность начального уровня, достаточную лишь для мультимедийных задач и нетребовательных игр. Как правило, такие GPU обладают показателем TDP от 15 Вт до 25 Вт.

Наиболее важной характеристикой нового графического решения NVIDIA GeForce MX 450 является поддержка PCI Express 4.0. Пока что ни одна видеокарта серии GeForce официально не поддерживает этот стандарт. Фактически, единственным продуктом NVIDIA, поддерживающим PCI Express 4.0, являет ускоритель A100 на базе графического процессора Ampere GA100. В то же время, единственной мобильной платформой, поддерживающей PCIe 4.0, является грядущая платформа Intel с процессорами Tiger Lake, поэтому MX450 может оставаться эксклюзивным для этой платформы.

К сожалению, анонс новинки является «бумажным». Пока что компания NVIDIA не раскрыла полные технические характеристики MX450. По слухам, GPU представляет собой Turing TU117 и может быть дополнен памятью GDDR6 или GDDR5.

Источник: videocardz