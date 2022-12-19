«Оппенгеймер» /Oppenheimer — первый (безумно красивый!) трейлер фильма Кристофера Нолана об «отце ядерной бомбы» с Киллианом Мерфи и Эмили Блант

В минувшие выходные студия Universal Pictures представила трейлер фильма «Оппенгеймер» / Oppenheimer. Это историческая драма Кристофера Нолана, рассказывающая о Роберте Оппенгеймере — человеке, не уверенного в том, насколько серьезными будут последствия разработки атомной бомбы, но все равно чувствующего необходимость её создания.

«Мы представляем будущее, и наши фантазии ужасают нас», — говорит голос Оппенгеймера за кадром в начале трейлера, когда демонстрируются кадры о нём в сельской местности Нью-Мексико. «Они не будут бояться этого, пока не поймут», — продолжает он на фоне кадров создающейся бомбы. «И они не поймут этого, пока не воспользуются им». «Я не знаю, можно ли нам доверить такое оружие, но у меня нет выбора», — говорит далее в трейлере.

«Оппенгеймер» / Oppenheimer — это первый фильм Кристофера Нолана, снятый после его разрыва отношений со студией Warner Bros. Роль Роберта Оппенгеймера исполнил Киллиан Мерфи. В фильме также снимались Кеннет Брана, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Флоренс Пью, Рами Малек, Джек Куэйд, Джош Пек и др.

Фильм основан на книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера», получившей Пулитцеровскую премию.

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Премьера «Оппенгеймер» / Oppenheimer запланирована на на 21 июля 2023 года.

Источник: hollywoodreporter