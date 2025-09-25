banner
Микрофлюиды: Microsoft интегрирует жидкостное охлаждение в кремний процессоров

Андрій Русанов

Обычно жидкость циркулирует во внешних блоках охлаждения, которые закрепляются на процессоре и контактируют с его упаковкой. Microsoft предлагает микроканалы в самом чипе.

Согласно внутренним тестам компании, микрофлюидное охлаждение отводит тепло до трех раз лучше, по сравнению с технологией холодных пластин. По словами Microsoft, «микрофлюидика» может повысить эффективность и улучшить экологичность чипов искусственного интеллекта. Большинство графических процессоров, работающих в современных центрах обработки данных, сейчас охлаждаются с помощью холодных пластин, которые отделенны от источника тепла несколькими слоями, ограничивающими количество тепла для отвода.

«Крошечные каналы вытравливаются непосредственно на подложке кремниевого чипа, создавая канавки, которые позволяют охлаждающей жидкости течь непосредственно в чипе и эффективнее отводить тепло. Команда также использовала искусственный интеллект для определения уникальных тепловых сигнатур и более точного направления охладителя», — говорится на сайте компании.

Microsoft объявила об успешной разработке встроенной микрофлюидной системы для охлаждения сервера Teams. Лабораторные испытания компании показали, что микрофлюидика снизила максимальные температуры кремния внутри GPU до 65%, в зависимости от типа чипа. также ожидается снижение энергопотребления, которое является одним из ключевых показателей эксплуатации серверов.

«Микрофлюидика позволит создавать более мощные конструкции, которые обеспечат больше функций, волнующих клиентов, и обеспечат лучшую производительность в меньшем пространстве», — говорит Джуди Прист, вице-президент и технический директор Microsoft по облачным операциям и инновациям.

Размеры микроканалов сопоставимы с человеческим волосом, их прокладка требует исключительной точности. При создании прототипов Microsoft сотрудничала со швейцарским стартапом Corintis, используя искусственный интеллект для оптимизации дизайна и более эффективного охлаждения горячих точек чипов. Так называемый биодизайн, напоминающий прожилки крыльев насекомых или лепестков растений, является более эффективным, чем прямые каналы.

Microsoft пока не говорит об использовании технологии в пользовательских процессорах видеокарт, ноутбуков или ПК. Однако если технология выйдет на промышленный уровень и будет экономически эффективной — почему бы и нет?

