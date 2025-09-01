banner
Fabric8Labs анонсирует 3D-печать радиаторов прямо на процессорах — "пиксельная точность", оптимизированная микроструктура

Андрій Русанов

Fabric8Labs анонсирует 3D-печать радиаторов прямо на процессорах — "пиксельная точность", оптимизированная микроструктура

На Hot Chips компания Fabric8Labs представила технологию 3D-печати сверхмалых медных структур, которые можно наносить прямо на чипы как радиаторы охлаждения.

Процесс похож на обычную печать смолой, но вместо ультрафиолетового света он использует технологию OLED. Он обеспечивает «идеальную пиксельную точность», как называет ее Fabric8Labs. Компания продемонстрировала несколько типов поверхностей, которые можно печатать на чипах для их охлаждения.

Обычно излучение направляют в емкость со смолой, что приводит к ее затвердеванию слой за слоем. Fabric8Labs использует электрические заряды вместо лучей для нанесения меди. Этот тип 3D-печати известен как электромеханическое аддитивное производство (ECAM).

Сейчас компания может печатать специальные охлаждающие пластины с различными сложными структурами, которые лучше оптимизированы для охлаждения по сравнению со стандартными прямыми формами. Эти конструкции варьируются от индивидуальных конфигураций, созданных членами команды, до оптимизированных с помощью искусственного интеллекта.

Смещенные каналы, созданные 3D-печатью, предотвращают засорение радиаторов. Сейчас компания может печатать подобные охлаждающие пластины для дальнейшей ручной или автоматической установки, однако в будущем планирует печатать их непосредственно на чипах.

Источники: STH, Tom’s Hardware

