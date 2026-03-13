Новая ИИ-система выявляет 3 признака риска ДТП по лицу водителя с точностью более 90%

Исследователи из Edith Cowan University разработали ИИ-модель, которая может определять, пьян ли водитель, уставший или сердитый, только по одному видеопотоку их лица. Никакого алкотестера, никакого анализа крови, только ваше лицо.





Могут ли ваши выражения лица доказать, что вы опасный водитель? Для ИИ теперь — да. Модель, названная Jack of Many Faces, может определять концентрацию алкоголя в крови с почти 90% точностью и сонливость с 95% точностью. Она даже может классифицировать уровень опьянения, распределяя водителей на трезвых, умеренно и сильно опьяненных. Кроме пьяного вождения, исследователи также отслеживают выражения лица, такие как гнев. Причина проста: агрессивные эмоциональные состояния могут быть так же опасны за рулем, как и опьянение. По словам Dr. Syed Zulqarnain Gilani из Центра искусственного интеллекта и машинного обучения ECU, высокий уровень усталости может имитировать опьянение, а гнев может привести к дорожной агрессии.

Система работает путем автоматического отслеживания динамики лица, такой как моргание, тонкие движения мимических мышц и другие признаки, указывающие на физическое состояние водителя. Согласно оригинальной научной работе, технология основывается на 3D-спацио-темпоральной нейросети, которая одновременно обрабатывает видео лица водителя для трех задач: распознавание выражения, оценки физиологического состояния и определения опьянения. Модель включает специальные модули внимания (attention) для выделения локальных и глобальных признаков лица, что позволяет ей достигать конкурентной производительности во всех трех задачах одновременно, а не обучать отдельные модели для каждой задачи. Такой подход значительно улучшает обобщение и точность в реальных условиях дорожного движения.

Может ли система работать в темноте? Исследователи также решили практическую проблему. Стандартные камеры плохо работают в условиях низкого освещения. Их вторая модель, BiFuseNet, решает эту проблему и улучшает обнаружение в условиях низкого освещения или ночью. Это периферийная система, представленная на конференции ICMI25, которая сочетает RGB-видео и инфракрасное (IR) видео для лучшего анализа в сложных условиях освещения. Такой многомодальный подход позволяет эффективнее оценивать признаки опьянения и состояния водителя даже в темноте или при переменном свете, устраняя ограничения стандартных камер.

«Нашей логикой было разработать полностью автоматизированную систему для оценки концентрации алкоголя в крови, используя поток RGB и IR видео. Ранее это делалось вручную, путем наблюдения за расширением зрачков и соотношением закрытия глаз, но эти методы могут работать неэффективно при определенных факторах, таких как различные условия освещения», — сказал аспирант ECU Абдулла Тарик, который возглавлял исследование.

Исследовательские проекты в сфере интеллектуальных транспортных систем также подчеркивают, что более 90% дорожных аварий связаны с поведением водителя, которое можно обнаружить и предупредить благодаря ИИ-мониторингу. Так, употребление алкоголя за рулем является одной из главных причин аварий, составляя примерно 30% дорожно-транспортных происшествий в мире. Конечно, традиционные методы, как алкотестеры, точны, но они требуют активного сотрудничества водителя. Они также требуют значительных человеческих ресурсов для проведения тестов.





Зато технология Jack of Many Faces работает пассивно и непрерывно, что делает ее гораздо более практичной для использования в реальном мире. Если эта технология появится в транспортных средствах, последствия для безопасности на дорогах могут быть огромными. Системы на основе искусственного интеллекта способны не только распознавать маркеры опьянения или усталости, но и предвидеть потенциально опасные ситуации на дороге, что позволяет системам безопасности реагировать заблаговременно — например, выдавать предупреждения или автоматически инициировать меры безопасности.

Источник: Digital Trends