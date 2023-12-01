Минобороны Великобритании использует ChatGPT, чтобы сделать боевые симуляции роботов более реалистичными

Интеграция с ИИ позволит солдатам вести «‎динамические» разговоры с противником во время симуляций боевых действий.

Как сообщает New Atlas, Министерство обороны Великобритании заключило контракт с компанией 4GD, которая добавит языковые модели ChatGPT к роботам-симуляторам SimStriker.

Симуляции SimStriker разрабатываются с 2020 года и представляют собой систему датчиков и интерактивных целей в похожих на лабиринты коридорах и комнатах. На сегодня помещение для учений уже использовалось 16-й десантно-штурмовой бригадой британской армии в Колчестере, а также полицией Эссекса и полицией Минобороны.

Мишени SimStriker, хотя и выглядят как высокотехнологичные манекены, моторизированы и имеют датчики попадания, фиксирующие точность и скорость стрельбы солдат. Кроме того, они могут идентифицировать движение, свет и звук, а также дать словесный ответ, поднять тревогу и открыть огонь из несмертельного оружия.

Чтобы работы SimStriker выглядели еще более реалистично, Минобороны Великобритании хочет добавить в них систему ChatGPT от OpenAI — для синтеза «динамических» разговоров с солдатами. Таким образом учения могут быть более разнообразными и предоставят руководителям больше индивидуальных сценариев.

«Мы в восторге от последнего этапа развития SimStriker», – сказал Джеймс Кроули, директор по развитию бизнеса 4GD. «Данный контракт позволяет нам с партнерами адаптировать решения для достижения наилучших результатов обучения. Использование ИИ добавляет еще большее реализма к сценариям войны».

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