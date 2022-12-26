Минцифры сообщило о передаче 5000 планшетов iPad для украинских школьников

Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало новую масштабную инициативу, благодаря которой 12 школ получат 5000 планшетов Apple iPad.

Эта инициатива, прежде всего, направлена ​​на поддержку учеников, школы которых были разрушены из-за российской агрессии. Судя по тексту официального заявления, эти iPad помогут возобновить образовательный процесс с использованием технологий дистанционного обучения.

«Сотни школ повреждены или разрушены из-за обстрелов россиян. Дети не могут учиться в обычном формате. Планшеты помогут школьникам получать новые знания. А также повышать их цифровую грамотность» по заявлению Минцифры

Технику уже начали передавать школам – в пятницу (23.12) 451 школьник в Бучанском районе Киевской области уже получил устройства с комплектом учебных программ.

Также отмечается, что украинские учителя прошли обучение от сертифицированных тренеров Apple, которое поможет интегрировать новое оборудование в учебный процесс.

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К сожалению, деталей по этому проекту немного — не указываются ни точные модели, ни то, каким именно образом была получена техника — как благотворительная помощь или закупка оплатили из государственного бюджета. Второй вариант менее вероятен, но официального подтверждения пока нет. В Минцифре отмечают, что реализации этой инициативы посодействовать партнеры — официальный дистрибьютор ASBIS, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, Министерство образования и науки Украины и НГО «7Fields».

Можно вспомнить, что в прошлом году в рамках инициативы «Ноутбук каждому учителю» Минцифры и МОН закупили 61 628 компьютеров для украинских учителей — тогда сообщалось, что ведомствам удалось сэкономить более 100 млн грн. Кроме того, Google в рамках одной из своих благотворительных инициатив передал украинским учителям 50 тысяч хромбуков.