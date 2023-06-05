«Миссия на двоих»: вышел украинский трейлер комедии с участием Джеки Чана и Джона Сина

Компания Adastra Cinema опубликовала украинский трейлер комедийного экшена «Миссия на двоих». В главных ролях снялись Джеки Чан и Джон Сина.

Курс Excel для бізнесу Навчимо вас шаманити в тій страшній табличці. Українською Хочу

Действие фильма «Миссия на двоих» происходит в недалеком будущем, когда в мире царят нефтяные войны. Спецназовцы Крис Ван Хорн и Луо Фенг всего за 24 часа превратились из врагов в напарников, которым нужно перевезти группу гражданских вдоль «шоссе смерти» в безопасную зону. Двум спецназовцам придется удержаться от желания свести счеты друг с другом, чтобы выполнить свою эпическую миссию на двоих…

В роли Луо Фэнга снялся культовый актер, режиссер, сценарист, продюсер, каскадер и постановщик трюков Джеки Чан («Иностранец», «Доспехи Бога», «Отпетые напарники»). Компанию в кадре ему составил актер, реслер и рэпер Джон Сина («Форсаж 9», «Отряд самоубийц: Миссия навылет»), оставивший спортивную карьеру ради съемок в кино. Также в фильме в амплуа «плохого парня» снялся датский актер Йохан Филипп «Пилу» Асбек («Игра престолов», «Борджиа», «Правительство»). Режиссером картины выступил Скотт Во («Неудержимые 4», «Жажда скорости», «На глубине 6 футов»).

Комедийный боевик «Миссия на двоих» выйдет в украинском прокате летом 2023 года.