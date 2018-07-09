На 11 июля запланирован анонс новых устройств Nokia, вероятно, смартфона Nokia X5 и телефона Nokia 8110 4G

Совсем скоро – 11 июля – компания HMD Global намерена провести презентацию своих новых мобильных устройств. Соответствующий анонсирующий постер был размещён в Weibo. Несмотря на то, что на самом постере нет сведений о том, какое именно устройство будет представлено, с учётом последних утечек предполагается, что это будет модель Nokia X5.

В тексте на постере упоминаются некоторые функции и возможности грядущего гаджета. В частности, речь идёт об игровом применении, что намекает использование производительного процессора. По данным предыдущих утечек, смартфон Nokia X5 оснащён 8-ядерным чипом, работающим на частоте 2,0 ГГц. Другие утечки свидетельствовали о наличии дисплея с вырезом в верхней части.

Как ожидается, помимо смартфона Nokia X5 в рамках данного мероприятия также будет анонсирован телефон Nokia 8110 4G. Это устройство уже прошло сертификацию в TENAA несколько дней назад и готово к презентации. Телефон Nokia 8110 4G является современной реинкарнацией модели Nokia 8110, выпущенной в 1996 году. Он подвергся редизайну и теперь работает под управлением операционной системы KaiOS, в которую Google недавно инвестировала $22 млн для интеграции собственных сервисов.

Источник: gizmochina