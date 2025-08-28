На Amazon вышел сериал-приквел "Списка смертников" — триллер с 91% от аудитории Rotten Tomatoes

Коллекция боевиков-триллеров на Amazon Prime Video не ограничивается «Ричером» и «Джеком Райаном», с 28 сентября на платформе доступны для просмотра первые эпизоды сериала «Список смертников: Темный волк».

«Темный волк» (оригинальное название The Terminal List: Dark Wolf) — это приквел к сериалу «Список смертников» 2022 года, где Крис Пратт сыграл члена спецподразделения «морских котиков», единственного выжившего в группе на секретной миссии. Персонаж Пратта, Джеймс Рис, появляется и в предыстории, однако в первую очередь «Темный волк» сосредотачивается на старшине спецопераций ЦРУ Бени Эдвардсе, которого играет Тейлор Китч.

«События сериала «Темный волк» разворачиваются за пять лет до событий первого сезона «Списка смертников» и рассказывают о конце пребывания Бена в должности «морского котика» и начале его карьеры в ЦРУ, которая приведет к жесткому предательству».

Шоураннером сериала выступил Дэвид ДиДжилио, снявший оригинальный «Список смертников», основанный на книгах Джека Карра, и работавший над будущим «Трон: Арес».

На Rotten Tomatoes «Список смертников: Темный волк» получил довольно противоречивые оценки: критики поставили сериалу всего 67% (на основе 6 рецензий), тогда как аудитория была более благосклонной с 91% (на основе 50+ отзывов).

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Элисон Герман из Variety называет сериал примером «сплошного мачо-позерства» и «американской агрессии», тогда как Грант Германс из Screen Rant отмечает, что «приквел исправляет ошибки предшественника», добавляя легкости к сюжету и «солидного действия», что делает просмотр более интересным. Зрители тем временем восхваляют актерскую игру Китча, неожиданные повороты в истории и музыку, а также называют его лучшим боевиком 2025 года и требуют «дополнительных сезонов для приквела».

С сегодняшнего дня на Prime Video доступны для просмотра первые три эпизода «Темного волка», остальные из в целом семи будут выходить каждую среду до 24 сентября.