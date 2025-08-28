Новости Кино 28.08.2025 comment views icon

На Amazon вышел сериал-приквел "Списка смертников" — триллер с 91% от аудитории Rotten Tomatoes

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

На Amazon вышел сериал-приквел "Списка смертников" — триллер с 91% от аудитории Rotten Tomatoes

Коллекция боевиков-триллеров на Amazon Prime Video не ограничивается «Ричером» и «Джеком Райаном», с 28 сентября на платформе доступны для просмотра первые эпизоды сериала «Список смертников: Темный волк».

«Темный волк» (оригинальное название The Terminal List: Dark Wolf) — это приквел к сериалу «Список смертников» 2022 года, где Крис Пратт сыграл члена спецподразделения «морских котиков», единственного выжившего в группе на секретной миссии. Персонаж Пратта, Джеймс Рис, появляется и в предыстории, однако в первую очередь «Темный волк» сосредотачивается на старшине спецопераций ЦРУ Бени Эдвардсе, которого играет Тейлор Китч.

«События сериала «Темный волк» разворачиваются за пять лет до событий первого сезона «Списка смертников» и рассказывают о конце пребывания Бена в должности «морского котика» и начале его карьеры в ЦРУ, которая приведет к жесткому предательству».

На Amazon вийшов серіал-приквел до "Списку смертників" — трилер із 91% від аудиторії Rotten Tomatoes
Кадры из сериала «Список смертников: Темный волк»

Шоураннером сериала выступил Дэвид ДиДжилио, снявший оригинальный «Список смертников», основанный на книгах Джека Карра, и работавший над будущим «Трон: Арес».

На Rotten Tomatoes «Список смертников: Темный волк» получил довольно противоречивые оценки: критики поставили сериалу всего 67% (на основе 6 рецензий), тогда как аудитория была более благосклонной с 91% (на основе 50+ отзывов).

На Amazon вийшов серіал-приквел до "Списку смертників" — трилер із 91% від аудиторії Rotten Tomatoes

Элисон Герман из Variety называет сериал примером «сплошного мачо-позерства» и «американской агрессии», тогда как Грант Германс из Screen Rant отмечает, что «приквел исправляет ошибки предшественника», добавляя легкости к сюжету и «солидного действия», что делает просмотр более интересным. Зрители тем временем восхваляют актерскую игру Китча, неожиданные повороты в истории и музыку, а также называют его лучшим боевиком 2025 года и требуют «дополнительных сезонов для приквела».

С сегодняшнего дня на Prime Video доступны для просмотра первые три эпизода «Темного волка», остальные из в целом семи будут выходить каждую среду до 24 сентября.

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Все началось с одного человека": вышел трейлер второго сезона "Фоллаут" с Мистером Хаусом и Когтями Смерти
Катастрофа в мире "Ведьмака": что известно о сериале-спинофе "Крысы" и его дальнейшей судьбе
Тизер и дата выхода 3-го сезона «Алисы в Пограничье» — Sci-Fi триллера Netflix с играми на выживание
Финальный трейлер «Чужой: Земля» раскрывает предысторию экипажа USCSS Maginot и «жуткие» эксперименты в космосе
Стивен Кинг одобряет: научно-фантастический сериал "Институт" продлили на 2-й сезон
Лучший сериал франшизы? Критики оценили «Декстер: Воскрешение» в идеальные 100% на Rotten Tomatoes
Netflix продлил "Отдел нераскрытых дел" на 2-й сезон — детективный сериал с 90% на Rotten Tomatoes
Первые детали сериала God of War — история о приключениях Кратоса и Атрея, готовят два сезона (в первом 10 эпизодов)
Сериал «Чужой: Земля» раскроет давнюю загадку Ностромо из фильма Ридли Скотта 1979 года — всего одним звонком
На FX стартовал сериал "Чужой: Земля" с первыми двумя эпизодами
Первый тизер Cyberpunk: Edgerunners 2 / «Киберпанк: Бегущие по краю II» — CD Projekt RED и Netflix анонсировали второй сезон
«Извините, хеппи-энда не будет»: создатель «Игры в кальмара» рассказал о финале
Автор «Игры в кальмара» раскрыл альтернативный финал шоу — кажется, было лучше
«Некоторые VIP-персоны напоминают Илона Маска»: создатель «Игры в кальмара» говорит, что третий сезон вдохновлялся «ситуацией в США»
Квентин Тарантино считает, что этот боевик 1980-х содержит «лучший финал в истории кино»
Сериал "Ведьмак" от Netflix адаптирует один из самых смешных моментов из книг
Рыжеволосый Джеймс Бонд? Amazon "тестирует" 37-летнего Скотта Роуза-Марша в качестве нового агента 007
Marvel не сдается: в ближайшие годы выйдут как минимум 14 фильмов и сериалов MCU (полный список + даты выхода)
Джордж Мартин одобряет: «Супермен» виглядит великолепно, «Андор» стал изюминкой года»
«Сериал, не имеющий конкурентов»: Квентин Тарантино расхвалил хит ужасов Netflix с 93% на Rotten Tomatoes
"Ведьмак" обошелся Netflix в $500 млн без учета финальных сезонов
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить