На Amazon Prime впервые появился украинский дубляж — в третьем сезоне шпионского триллера «Джек Райан»

Пользователи Twitter делятся скриншотами из описания американского шпионского триллера «Джек Райан» на Amazon Prime, где видно, что сериал доступен для просмотра в украинском дубляже. Это впервые украинская озвучка появилась на сервисе и, надеемся, не в последний раз.

Ну що, шановні, цей день настав: Amazon Prime продублювали новий сезон «Джека Раяна». Субтитри та дубляж також є для першого сезону, у другому ж немає нічого. pic.twitter.com/TERK8Xz2AK — Olena Lisevych 🇺🇦 (@itzpapalotl_ol) December 21, 2022

Первый сезон американского телесериала в жанре «шпионский триллер», созданного Карлтоном Кьюзом и Грэмом Роландом, вышел на Amazon в августе 2018 года и получил достаточно неплохие оценки критиков, поэтому не удивительно, что его продолжили на второй, а впоследствии и третий сезон.

Исполнитель роли Райана Джон Кразински («Офис») — это пятый актер, сыгравший работника ЦРУ, персонажа приключенческих романов Тома Клэнси (в других фильмах Джека Райана уже играли Алек Болуин, Гаррисон Форд, Бен Аффлек и Крис Пайн).

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В первых двух сезонах главный герой расследует загадочные махинации с банковскими переводами, сомнительные соглашения Венесуэлы с другими государствами и гоняется за террористами. Третий сезон посвящен стремительному бегу Райана по Европе и попыткам помешать группировке в российском правительстве восстановить советскую империю и предотвратить начало новой мировой войны. Ох, беги, Джек, беги.

Для первого и третьего сезонов доступны украинские озвучка и субтитры. Дубляж второго, надеемся, в процессе.

Напомним, еще в 2020 году пользователи публиковали петицию на сайте Change.org с просьбой к руководству онлайн-кинотеатров Netflix и Amazon Prime адаптировать контент для украинского зрителя — дубляж и/или субтитры на украинском.