"Трон: Арес" должен был представить персонажа, полностью сгенерированного ИИ — Disney побоялась плохой реакции

Научно-фантастический фильм «Трон: Арес», кроме Джареда Лето в роли ИИ, должен был представить полностью сгенерированного персонажа.

Disney не стоит в стороне от современных технологий и активно экспериментирует с использованием искусственного интеллекта в собственных проектах. Согласно The Wall Street Journal, по крайней мере две ленты имели тестовые версии с полностью или частично сгенерированными персонажами — научно-фантастический фильм «Трон: Арес» и римейк «Моаны».

В первом случае речь шла о сгенерированном искусственным интеллектом персонаже, по имени Бит, который появляется в фильме рядом с ИИ-программой Арес, которую играет Джаред Лето, но в первую очередь выступает как «компаньон» Джеффа Бриджеса, вернувшегося к роли Кевина Флинна. «Трон: Арес» дебютирует в украинских кинотеатрах Украины 9 октября, за день до мировой премьеры.

«Моана» тем временем сотрудничала с компанией Metaphysic для создания дипфейка лица Дуэйна Джонсона, чтобы перенести его на тело дублера и кузена актера Таноя Рида и минимизировать участие «Скалы» в съемках. Переговоры между Disney и Metaphysic продолжались 18 месяцев, как и определенная работа с ИИ на съемочной площадке, впрочем, ни один из кадров не войдет в финальную версию фильма, который дебютирует в июле 2026 года.

В обоих случаях помешали потенциальные проблемы с авторским правом, а также опасения студии относительно негативной реакции зрителей на ИИ. Ранее сама Disney инициировала несколько судов против компаний, занимающихся искусственным интеллектом, с обвинениями в незаконном использовании материалов для обучения моделей. К примеру, в июне студия объединилась с Universal, чтобы подать иск против Midjourney за «бездонную яму плагиата».

Ранее Marvel и Disney критиковали за использование искусственного интеллекта в сериале «Тайное вторжение» 2023 года и втором сезоне «Локи», прототип к постеру которого отыскали на Shutterstock (в этом случае точно неизвестно, было ли изображение сгенерировано, или авторы просто «одолжили» идею из готовой).