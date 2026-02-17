На Android запустят автоматический бэкап файлов на Google Диск

Согласно последним примечаниям к обновлению сервисов Google Play, смартфоны Android получат новую функцию «local file backup» — резервного копирования локальных файлов на базе Google Диска. Ее развернут с одним из будущих обновлений, но точная дата запуска неизвестна.





«Благодаря новой функции резервного копирования локальных файлов вы сможете автоматически сохранять загруженные документы на Google Диске — в безопасности и с возможностью доступа с любого вашего устройства», — пишут в примечаниях.

Функция отличается от уже доступного резервного копирования на Android, которое сохраняет на Google Диске данные программ со смартфона — включая историю вызовов, настройки устройства, SMS и MMS-сообщений. Точных деталей реализации нового варианта бэкапа нет: известно, что он работает в фоновом режиме и дополнительно сохраняет все файлы, попадающие в папку «Загрузки» на Android, на Google Диске. Подобная функция доступна для Mac и ПК на Windows, но каким образом ее внедрят на Android пока непонятно.

Самый простой подход заключается в том, что каждый файл из раздела «Загрузки» дублировался в эквивалентную папку на Диске, к которой вы можете получить доступ, как и к чему-либо другому через drive.google.com или приложения. Если у вас несколько телефонов и планшетов, эта папка может быть названа в соответствии с устройством. Сложнее — синхронизировать одну папку загрузок между устройствами, которая должна быть доступна как для телефонов, так и для планшетов Android.

Функция упоминается в разделе «Утилиты» в версии 26.06 сервисов Google Play. Как всегда, до фактического развертывания обновлений, указанных в заметках к выпуску, пройдет некоторое время.





Источник: 9to5google